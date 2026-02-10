Sara Fernández

A Felipe González no le sorprenden los resultados de Aragón, "en la línea de Extremadura"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este martes la "ausencia total de autocrítica" en su partido tras los descalabros electorales de Extremadura y Aragón. En 'Los Desayunos del Ateneo', el exlíder socialista ha ironizado con el análisis que tanto el PSOE como el PP han hecho de los resultados del domingo: "He visto la profunda autocrítica que han hecho todos los partidos. Y ha sido brillante". Al entrar en el foro organizado por periodistas y celebrado en Madrid, ha respondido a los informadores que el PSOE debería "replantearse" algo en su partido tras las recientes derrotas electorales.