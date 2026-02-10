Montero mantiene el plan de apurar su salida del Gobierno pese al fracaso de Alegría en Aragón

El PSOE cerró filas con su candidata en Aragón, Pilar Alegría, la misma noche electoral de los comicios en Aragón, donde igualó el suelo histórico del partido en esta comunidad con 18 escaños. En la Ejecutiva federal de este lunes, Pedro Sánchez ratificó este respaldo y se la blindó ante cualquier análisis que asociase los malos resultados con su perfil. Lejos de descargar responsabilidades sobre la exministra, se aplaude su campaña de “menos a más” para concluir que “le faltó tiempo”. El adelanto electoral hizo que no abandonase el Consejo de Ministros hasta el pasado 16 de diciembre y este hecho, según la lectura de Ferraz, le habría impedido acabar de despegar. Una lección que, sin embargo, no cambiará los planes de la próxima ministra-candidata, María Jesús Montero. La vicepresidenta prevé apurar en el Gobierno hasta que Juanma Moreno disuelva el Parlamento andaluz para convocar elecciones, previstas para el mes de junio.

“El modelo [Salvador] Illa”, señalan en Ferraz en referencia al president de la Generalitat que agotó el plazo máximo legal en el Gobierno para ser candidato en las catalanas de 2021. Al borde de comenzar la campaña electoral. Aunque Juanma Moreno podría optar por un adelanto técnico, en el PSOE diferencian que las andaluzas “están calendarizadas”. Entienden que si no ha habido ya un adelanto, se agotará la legislatura como ha asegurado el propio presidente andaluz. Además, Montero lleva varios meses de duplicidad con visitas prácticamente todos los fines de semana a Andalucía. Y con más presencia en el terreno en actos del Ejecutivo como acompañando al presidente Pedro Sánchez en su visita a zonas afectadas por las últimas borrascas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda pretende dejar los deberes hechos antes de su salida, con la determinación de presentar los Presupuestos. El plazo autoimpuesto es este primer semestre, coincidiendo con el previsto para la tramitación de la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas y la aprobación definitiva del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El blindaje a Alegría lo es también del propio Sánchez, quien había apostado personalmente por la estrategia de los ministros-candidatos. Con Alegría y Montero, pero también con Óscar López (ministro de Transición Digital y Función Pública) en la Comunidad de Madrid y Diana Morant (ministra de Ciencia) en la Comunitat Valenciana. Las elecciones anticipadas en Aragón han sido el primer ensayo de esta estrategia, que se ha demostrado fallido. Se trataba también de una suerte de plebiscito interno al líder de los socialistas tras apretar el control territorial del partido con liderazgos afines y de total confianza salidos de su propio Ejecutivo.

Con el precipitado y visible arrope a Alegría, del propio Sánchez y de toda la Ejecutiva federal, se busca neutralizar cualquier conato de contestación interna en un feudo que había sido crítico la dirección y que asumió el relevo de Javier Lambán por el sanchismo sin una batalla de primarias. La desmovilización de una parte de la organización durante esta campaña da cuenta de que la digestión todavía está en proceso y las resistencias persisten de forma pasiva.

Está así por calibrar como se sustancia este intento de reducir fracturas y “homologar” el mando autonómico con la línea federal. De hecho, Jordi Sevilla se ha marcado como plazo para lanzar una corriente interna crítica a después de este ciclo electoral de autonómicas al entender que estos comicios van a ir "moviendo el terreno, van a ir cambiando las percepciones, las urgencias" dentro de la organización.

El fantasma de la repetición electoral

Junto a las alabanzas al perfil de Alegría, en la sede federal añaden que otro de los elementos para contener episodios de inestabilidad interna en la federación es la posibilidad de una repetición electoral. Sin visos de un acuerdo entre PP y Vox en Extremadura mes y medio después de las elecciones, los socialistas no descartan que este escenario se reproduzca en Aragón y hasta obligue a volver a sacar las urnas. Mientras tanto, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, señalaba sobre la estrategia de los ministros-candidatos que el PSOE “lleva a los territorios las mejores cartas y avales que tenemos”, para concluir que Alegría habría demostrado serlo “con creces”.

Noticias relacionadas

En este contexto, los socialistas agitan lo que denominan “colapso” por la incapacidad hasta de María Guardiola para formar gobierno tras adelantar las elecciones. “El bloqueo y parálisis se ve en Extremadura”, replicaba la portavoz de los de los socialistas ante las dudas de que pueda haber una investidura. Frente a ello, justifican la necesidad de estirar la legislatura hasta 2027 y seguir promoviendo una agenda del Gobierno en oposición al “recorte de derechos y libertades”.