Guardiola irá a la investidura pese a la falta de acuerdo: "El PP no va a travestirse de Vox"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha ratificado que se presentará al debate de investidura pese a no contar todavía con apoyos suficientes para resultar reelegida. "Es mi obligación formar gobierno", ha señalado tras recordar que con el 43,2% de los votos, el PP fue "con mucha distancia" la fuerza más votada el pasado 21 de diciembre.

Guardiola ha cerrado este martes la ronda de consultas del presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, con los grupos parlamentarios. Pese al bloqueo actual, la presidenta en enfunciones se ha postulado oficialmente para la investidura y ha confirmado que presentará su programa de gobierno a la Cámara apelando a la responsabilidad de toda la oposición para facilitar la investidura.

El bloqueo continúa

"Los extremeños reclaman estabilidad, normalidad y que la política funcione. Extremadura no puede esperar más", ha señalado tras asegurar que "el PP no va a travestirse de Vox". En declaraciones a los medios, Guardiola ha asegurado que también ha pedido la abstención al PSOE, que a su juicio "no ha entendido el resultado de la urnas".

"Yo si si el PSOE de Extremadura son muchos PSOE y están divididos y entienden que que no han sido llamados, no es mi culpa ni mi responsabilidad. Yo he hecho las llamadas a las personas que las tenía que hacer y he pedido la responsabilidad que creo que tienen que tener, y la la altura política en un momento como este, donde la región necesita que todos rememos a favor", ha señalado.

Negociación con Vox

La negociación con Vox sigue estancada: la formación de Santiago Abascal aún no ha respondido a la documentación remitida por el PP la pasada semana y sigue pendiente la fijación de fecha para celebrar una nueva reunión. Guardiola ha reiterado su disposición a cerrar un acuerdo de legislatura "cuanto antes", aunque ha dejado claro que no aceptará un pacto que diluya el mandato obtenido en las urnas.

La presidenta en funciones ha señalado que Vox exige el cumplimiento íntegro de su programa político, junto a la concesión de puestos en el Ejecutivo y el Legislativo, unas condiciones que a su juicio desbordan la proporcionalidad obtenida en las urnas.

"Lo que no puede ser es que el Partido Popular que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox. No lo podemos hacer, porque respetamos profundamente a sus votantes, pero también a los del Partido Popular", ha insistido.

Fecha clave: 3 de marzo

Ante el bloqueo actual, se intentarán agotar los plazos parlamentarios para disponer de margen suficiente que permita cerrar un acuerdo antes del debate de investidura. La fecha límite para celebrar el pleno se sitúa en el 3 de marzo, pero Naharro ha confirmado después que podría adelantarse si finalmente se alcanza antes un pacto de gobierno.

La líder del PP ha reiterado que seguirá trabajando hasta el último momento para conformar un gobierno "fuerte, estable y con capacidad para seguir impulsando las políticas que están haciendo que Extremadura crezca". Y en ese sentido, ha vuelto a dirigir su mensaje al PSOE, al que ha pedido que facilite la investidura mediante la abstención.

Abstención del PSOE

Al respecto, Guardiola ha recordado que ya contactó con el exsecretario general, Miguel Ángel Gallardo, tras el 21D, y posteriormente con José Luis Quintana, ya al frente de la gestora. Lo que ocurre, a su juicio, es que en Extremadura "hay muchos PSOE", una afirmación con la que ha puesto el foco en la división interna de los socialistas y en la ausencia, a su juicio, de una posición clara ante el bloqueo institucional.

Según ha confirmado Manuel Naharro, la candidatura de María Guardiola a presidir la Junta de Extermadura se registrará una vez cuente con el visto bueno de la Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces. "Mientras no haya acuerdo, hay que agotar los plazos", ha defendido el presidente de la Cámara, que ha apelado también a la responsabilidad de los grupos para priorizar el interés general de Extremadura por encima de las estrategias partidistas.

El calendario

El periodo de consultas se abrió el jueves 5 de febrero con la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel; el viernes 6 de febrero fue el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández, y el lunes se citó a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez. Todos han confirmado que, a día de hoy, votarán en contra de la investidura de Guardiola.

La candidata del PP ha cerrado la ronda de conctactos este martes 10 de febrero, fecha límite para proponer candidato. Ahora, el Reglamento concede otros 15 días para la celebración del pleno, que en el calendario de máximos se cumplen el próximo 3 de marzo.

Nuevas elecciones

Si Guardiola no logra la mayoría absoluta en una primera votación, esta deberá repetirse 48 horas después, el 5 de marzo. En la segunda votación basta la mayoría simple, de forma que una abstención de cualquier partido de la oposición sería suficiente.

Si esta primera convocatoria falla pueden convocarse tantos intentos como sea necesario con la misma o diferentes candidatos, pero si en un plazo de dos meses desde la celebración del primer pleno de investidura no hay gobierno, la consecuencia es automática: se disuelve la Asamblea y se convocan nuevas elecciones.