Elecciones en Aragón
Azcón reconoce los primeros contactos con Vox por el Gobierno de Aragón
El líder autonómico del PP asegura que ha habido intercambio de mensajes para buscar fechas a "reuniones de trabajo" para llegar a un futuro acuerdo para la dirección del Ejecutivo autonómico
Laura Carnicero
La negociación por el próximo Gobierno de Aragón comienza a tomar forma. El líder del PP en la comunidad y seguro nuevo presidente autonómico, Jorge Azcón, ha admitido que ya se han dado los primeros contactos, vía mensaje, entre los populares y Vox para acercar posturas en busca de "reuniones de trabajo" para empezar a hablar del futuro de la comunidad autónoma. Unas reuniones que el PP aragonés asume que se tendrán con la cúpula de Vox en Madrid y que estarán condicionadas por el contexto nacional de ambas formaciones y por los avances en Extremadura y Castilla y León, territorios también inmersos en la investidura y en la convocatoria electoral.
En el Programa de Ana Rosa, en Tele 5, reivindicó "la política adulta" para negociar con Vox la conformación del nuevo Ejecutivo y alcanzar "acuerdos" en lo que les "une". Dijo que el líder de la ultraderecha en Aragón, Alejandro Nolasco, "tendrá un papel", pero "el peso lo llevará Santiago Abascal". Azcón dejó claro así que, tanto en la formación de Gobierno de 2023 como en las negociaciones posteriores, el PP aragonés habló directamente con el equipo de Abascal en Madrid.
"Quedan días, semanas" y PP y Vox han empezado a enviarse WhatsApp "para tener reuniones de trabajo", anunció Azcón, emplazando a "trabajar con la voluntad de no bloquear", sino para ponerse "de acuerdo". Esta fue la máxima que ha reiterado el presidente en funciones desde que Vox saliera de la coalición en el verano de 2024: que ambos deben encontrar el "mínimo común denominador" para poder desplegar políticas en las que estén de acuerdo, evitando las posiciones de máximos que suele reivindicar la ultraderecha. La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, añadió "la legalidad" y "las competencias autonómicas" posteriormente, en rueda de prensa. Son los tres puntales que se han defendido siempre desde el PP aragonés.
El resultado electoral "habla de una amplia mayoría del centro-derecha y la derecha de este país y hay que saber gestionarla", enfatizó el presidente en funciones, insistiendo en que "el peso político nacional es indudable" en el "ascenso" de Vox. Azcón comentó que acostumbra a tener buena relación con sus adversarios políticos: "Una cosa es que discrepemos en el Parlamento y otra que no podamos tomarnos un café con cualquiera".
También dijo que han pesado "mucho más" las "razones nacionales" que las autonómicas en estas elecciones en Aragón, añadiendo que "aunque se votara al Gobierno de Aragón han tenido un fuerte componente de política nacional, que explica en parte el resultado". Cabe recordar que el propio Azcón convocó estas elecciones, después de tener que prorrogar dos Presupuestos, en línea con lo que defendía el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, defendió la argumentación de Azcón y apuntó a "el programa, la estabilidad y el Gobierno"como los objetivos a cumplir de ese acuerdo entre PP y Vox. La número dos de la DGA apeló a "la responsabilidad, la sensatez y el buen análisis"para iniciar estos primeros acercamientos entre dos fuerzas que parecen condenadas a entenderse a nivel autonómico, pero también nacional.
Un sector del PP pide "calma y tranquilidad" para abordar las negociaciones con Vox, que saben que van a ser "de largo recorrido" y que vivirán, muy probablemente, un punto de inflexión después de las elecciones de Castilla y León. En estos compases "preliminares" del diálogo entre el partido conservador y la ultraderecha, dicen estas fuentes, "la discreción es fundamental". El mismo silencio, pero "con transparencia" era defendido por la vicepresidenta autonómica en funciones, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Algunos consideran que el primer hito del camino será la formación de las Cortes de Aragón el próximo 3 de marzo. "La Mesa puede reflejar ya un camino", indican estas fuentes, que son partidarias de que la negociación con los de Abascal aborde, a la vez, cuestiones como la investidura, los presupuestos, la Mesa de las Cortes, el programa de gobierno y su estructura.
En el panorama político nacional, además del 3 de marzo, que será también la primera investidura previsiblemente fallida de María Guardiola, el día 16 de marzo puede desencadenar otro tipo de negociaciones, o acelerarlas.
Entonces ya se sabrá qué ha pasado con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y qué ha pasado con la trayectoria electoral ascendente de Vox, hasta ahora. Ahí se verá también qué fuerza mantiene el PSOE, que prueba una fórmula distinta a la de los candidatos miembros del Consejo de Ministros, con el alcalde de Soria en liza, Carlos Martínez.
A partir de ese 16 de marzo, la candidata extremeña podrá probar una nueva investidura. Y en el caso de Aragón, empezará la negociación real. Ambos tendrán hasta el 3 de mayo para formar Gobierno. Y, de no conseguirlo, también seguirían los caminos paralelos entre Aragón y Extremadura: la repetición electoral tendría lugar el domingo 28 de junio.
Con todo, en el PP aragonés la sensación más extendida es que podrá haber gobierno de coalición. Antes de que las relaciones entre unos y otros se pongan negro sobre blanco, la sensación es de que hay más facilidades que en Extremadura para formar gobierno. Se da por hecho, también, que el próximo Gobierno podría ser más amplio que el actual, con nueve consejerías más la Presidencia del Gobierno. Pero está todo en el aire. Y todo depende, también, de lo que finalmente reclame Vox.
Vaquero se centra en "consolidar el proyecto" y considera "no significante" su papel en la DGA
La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, restó importancia a su futuro papel en el Ejecutivo autonómico en el que habrá consejeros de PP y Vox. Su área, la económica, es la única que conoce a su futura titular, la exasesora del Banco de España y exasesora de Mariano Rajoy Eva Valle. Vaquero reconoció que era "un gran perfil a incorporar para reforzar el futuro Gobierno", pero consideró "no significante" avanzar el departamento que asumirá con la reorganización del gabinete.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero insistió en que "lo importante" para el PP en estos momentos es "consolidar un proyecto de Gobierno". Y, cuando se confirme ese nuevo equipo al frente del Pignatelli, "todos los que puedan gestionar e impulsar tendremos una clara responsabilidad". "Sin falsa modestia, no es lo importante", dijo sobre el papel que puede interpretar en el próximo Ejecutivo aragonés, y calificó de "prioritario" resolver la formación del Gobierno y la alianza con Vox para "seguir avanzando en el modelo de futuro que se había iniciado con el proyecto de crecimiento de Aragón".
Valle fue el único fichaje para el nuevo Ejecutivo autonómico que Azcón anunció durante la campaña electoral. Antes, en la precampaña, sí avanzó al incorporación de Lorena Tabanera a las listas, abogada del Estado que ha entrado en las Cortes por la provincia de Zaragoza.
