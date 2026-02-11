Yolanda Díaz rompe el silencio sobre la alianza de izquierdas y rehúye el debate sobre su liderazgo: "Es un gravísimo error"

Yolanda Díaz se pronuncia por primera vez sobre la alianza de las izquierdas que se lanzará el 21 de febrero y que exhibirá el compromiso de los cuatro partidos del ala minoritaria del Gobierno, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, para refundar su coalición de cara a las próximas generales. La vicepresidenta segunda, que aún no ha confirmado si aspira a volver a liderar la candidatura, ha alejado el debate abierto en torno a su liderazgo, después de que algunas formaciones hayan cuestionado su continuidad.

"Es un gravísimo errror hablar de nosotros mismos", defendió en declaraciones a periodistas a su llegada al Congreso. Preguntada por sus intenciones sobre continuar al frente de la coalición de izquierdas, Díaz rehuyó asegurando que hablar de "marcas" y de "personas" es un "enorme error".

"No va de eso, va de ganar el país, va de entender que la gente necesita esperanza y necesita, sobre todo, que les demos fuerzas para darle razones y poder ayudar a cambiar sus vidas. Va de esto", aseguró en los pasillos de entrada al Hemiciclo.

Así, apuntó a que "todo lo que sirva para ensanchar la esperanza", articulando coaliciones de unidad a la izquierda del PSOE, es "bienvenido", pero evitó hablar de liderazgos. "Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Es un gravísimo error hacer esto".

Aún no está claro si la vicepresidenta segunda acudirá al acto de presentación, después de que IU haya pedido abiertamente su salida como líder y de que el resto de fuerzas, Comuns y Más Madrid, hayan evitado apostar por su continuidad. Sólo su partido, Movimiento Sumar, ha pedido que vuelva a ser la candidata.

Este mismo lunes Díaz defendió al necesidad de crear una "alianza democrática" que genere "ilusión"; y aseguró que ella misma había sido artífice de esos proyectos, tanto en Galicia en 2012 con Alianza Galega de Esquerdas (AGE) como en 2023 con Sumar, justificando que aquello permitió revalidar el Gobierno de coalición y haciendo valer su figura frente a otras iniciativas como la de Gabriel Rufián, que anunció un ciclo de actos para tratar de reunificar a las izquierdas.

Mónica García se dirige a Podemos

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, celebró en una entrevista de RNE el lanzamiento de la nueva alianza de izquierdas, y abrió la puerta a Podemos, aunque aseguró que para eso tendría que cesar en su intento de "terminar con el Gobierno" progresista, después de meses en que los morados se han instalado en una férrea oposición al ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Todo aquel que quiera unirse a un barco progresista de izquierdas, que se haga cargo del espacio progresista, y que sea fraterno, o sea, que, por ejemplo, no haga todo lo posible para terminar con el Gobierno que hay ahora, bienvenido sea. O sea, necesitamos a todos", defendió la dirigente de Más Madrid.

Estas palabras llegan después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se desmarcara este martes del nuevo proyecto y acusara al Gobierno de coalición, donde están los partidos de izquiedas, de estar "alimentando a la derecha". Así, García defendió que la pregunta sobre si Podemos se une o no a esa alianza "no es a nosotros, la pregunta es a ellos".

"Todo aquél que venga a poner en duda, a decir que el Gobierno progresista tiene que irse, todo aquél que venga a poner piedras en el camino, hombre, pues ya tenemos suficientes dificultades...", zanjó la titular de Sanidad.