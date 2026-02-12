ERC pacta con el Gobierno la creación de otras 90 nuevas plazas de jueces en Cataluña para 2027

ERC ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para crear 90 nuevas plazas de jueces en Cataluña en 2027, una cifra que se sumará a las 91 ya anunciadas para este año con el objetivo de reforzar los tribunales de instancia. Fuentes de ERC reivindican que de esta forma se acercará "el número de jueces por habitante a la media europea". El pacto llega justo en el día en el que el Congreso debate la proposición de ley contra la multirreincidencia que acordó el Ejecutivo con los posconvergentes y los republicanos reivindican que así habrá "más recursos y más capacidad para actuar".

A penas unas semanas después de que el Ministerio de Justicia anunciase la creación de 500 nuevas plazas de jueces, de las cuales 91 serán en Catalunya, ERC ha cerrado un acuerdo para mantener esta ampliación al próximo año, con lo que se aumentará en una cantidad muy similar. Así, las fuentes republicanas sostienen que el pacto permite "reforzar la Justicia mediante un incremento significativo del número de juezas y jueces" en un total de 181 plazas en dos años.

"El Gobierno se compromete a aumentar de forma decidida la planta judicial, con el objetivo de acercar el número de jueces por habitante a la media europea", recalcan estas fuentes antes de señalar que con este incremento se pasará de 870 jueces a aproximadamente 1.050 en tan solo dos años. Además, vinculan el acuerdo con la aprobación de la ley de multirreincidencia asegurando que el pacto permitirá que la aplicación de la nueva norma vaya "acompañada de más recursos y más capacidad para actuar".

Los republicanos aseguran que el acuerdo ha sido posible a los mecanismos habilitados en la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma impulsada por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Pero también recuerdan que es fruto de la negociación en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat celebrada en febrero de 2025 y en la que se cerró un incremento de 60 jueces en los tres años siguientes.

Compensar otro pacto

El pacto con el Gobierno compensa, en cierta manera, la cesión del PSOE hacia Junts al aprobar este jueves la proposición de ley contra la multirreincidencia impulsada por los propios posconvergentes y que endurece las penas ante la reiteración de pequeños hurtos. ERC se mostró en contra inicialmente, al igual que el resto de formaciones a la izquierda de los socialistas, que ven con malos ojos el punitivismo de la norma. No obstante, los republicanos acabaron absteniéndose en la tramitación de la ley y este jueves harán lo mismo.