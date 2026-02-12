María Dolores Gimeno, primera mujer coronel en la Guardia Civil

María Dolores GImeno Durán es la primera oficial de la Guardia Civil que ha alcanzado el empleo de coronel, tras 32 años de carrera profesional, según ha informado este jueves el instituto armado.

Gimeno ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1994 y, tras pasar por la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (Aranjuez), obtuvo el empleo de teniente en el año 1999.

Su primer destino como teniente fue en la Compañía de Jerez de la Frontera, donde desarrolló cometidos relacionados de forma directa con la seguridad ciudadana, control de fronteras o dispositivos contra el narcotráfico y el contrabando.

De Cádiz pasó al Servicio Fiscal en Madrid en el subgrupo dedicado a la obtención de información y elaboración de inteligencia relacionada con el fraude. Asimismo, estuvo destinada en la oficina del programa SIVE (vigilancia de fronteras) y participó en el desarrollo del proyecto SIPRENE de prevención de naufragios en el Estrecho.

Con el ascenso a capitán fue destinada a la Jefatura de Información, concretamente a la sección de inteligencia económica adscrita al SEPLAC, en labores de obtención de información económica y financiera relacionada con delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

En 2009 fue destinada al Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil en el área económica y técnica.

Como comandante fue responsable de Personal y Apoyo en la Comandancia de la Guardia Civil en la comunidad de Madrid en labores de gestión de recursos humanos y logísticos.

En 2018 fue nombrada Jefe del área de Igualdad y Diversidad, donde diseñó el primer Plan de Igualdad en la Guardia Civil y se implantó el sistema de formación de formadores en igualdad y diversidad en el cuerpo, así como los protocolos de acoso laboral y acoso sexual por razón de sexo y el protocolo interno para casos de violencia de género.

Como teniente coronel ha sido jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y ha participado como experta en foros nacionales e internacionales relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada y grave.

Desde 2024 es vocal asesora en el gabinete del ministro del Interior como enlace para los asuntos específicos competencia de Guardia Civil.

La coronel Gimeno fue la primera oficial de la Guardia Civil diplomada en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.