Las palabras de Óscar López sobre Lambán provocan una reacción en tromba de la política aragonesa: "No todo vale"

Las palabras del ministro Óscar López este jueves, achacando la derrota electoral de Pilar Alegría el pasado 8F al papel jugado previamente por el expresidente, ya fallecido, Javier Lambán, han provocado una reacción en tromba de la política aragonesa, tanto desde el PSOE aragonés como desde el PP. Incluso la propia Alegría ha mostrado su rechazo. "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas", ha posteado en sus redes sociales.

Una de las primeras en responder había sido Mayte Pérez, portavoz socialista en las Cortes hasta la llegada de Alegría y ahora senadora autonómica, quien ha calificado en sus redes sociales las palabras como "desafortundas" e "impropias". "Si la cosa no está fácil para el PSOE la solución no es sembrar más discordia", ha aseverado la turolense, que fue portavoz y consejera de Presidencia con Lambán como presidente y una de las personas de máxima confianza del político ejeano.

También el político de Alcañiz, el socialista Ignacio Urquizu, ha denunciado las palabras del ministro Óscar López. "Javier Lambán es una de las figuras más respetadas en Aragón. El PSOE-Aragón ha hecho campaña reivindicando las figuras de Santiago Marraco, Marcelino Iglesias y Javier Lambán, algo que es un acierto porque suman. No logro a alcanzar qué quiere decir. Profunda tristeza", expresa quien fuera diputado autonómico en las pasadas legislaturas.

Su vicesecretario general y exsecretario de Organización del propio Lambán, Darío Villagrasa, ha expresado que "todo aquel que hubiera estado atento al trabajo de los socialistas en Aragón, habría comprobado cuánto hemos reivindicado el legado tan positivo de Javier Lambán en nuestra tierra y cuánto hemos combatido las políticas de la derecha". "Lamento leer estas declaraciones", señala Villagrasa.

También la portavoz adjunta y diputada autonómica Leticia Soria ha calificado de "palabras muy desafortunadas" las declaraciones del ministro. "Javier se dedicó a priorizar los intereses de su tierra y claro que hizo oposición y la hizo en unas condiciones muy difíciles, con un cáncer y anteponiendo siempre los intereses generales a los particulares. ¡Espero que rectifique!", ha reclamado.

Sánchez Quero

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha manifestado a través de un comunicado su "más firme rechazo" a las declaraciones de López. Sánchez Quero ha calificado las palabras del ministro como “injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España”, especialmente cuando se dirigen contra quien ya no puede defenderse. “La figura de Javier Lambán es imprescindible para los socialistas zaragozanos y para la historia reciente de Aragón. Fue un servidor público íntegro, culto, honesto, y profundamente comprometido con esta tierra. Defendió a Aragón y a los aragoneses por encima de cualquier interés personal o partidista”, ha afirmado.

El presidente provincial ha exigido a Óscar López una rectificación inmediata y pública. “No todo vale en política. Resulta especialmente grave intentar cuestionar la trayectoria de quien dedicó su vida al servicio público con honestidad, firmeza y lealtad institucional. La discrepancia política nunca puede convertirse en descalificación personal, y mucho menos cuando se trata de alguien que ya no está para responder”, ha subrayado. "Javier Lambán dijo una vez que los aragoneses somos mejores de lo que pensamos y mejores de lo que piensan de nosotros. Y tenía razón", ha recordado.

Asimismo, Sánchez Quero ha instado al ministro López a centrarse en las responsabilidades que tiene encomendadas en el Gobierno de España y en el partido de la Comunidad de Madrid y a rectificar las palabras que ha vertido contra nuestro ex presidente. “La memoria y el legado de Javier Lambán no se van a mancillar. Aunque él ya no esté, siempre habrá socialistas aragoneses dispuestos a defender su obra, su compromiso y su dignidad”, ha concluido.

Azcón, Chueca y hasta Feijóo

Desde el PP tampoco han tardado en llegar las reacciones. Al presidente de Aragón y ganador de las últimas elecciones autonómicas, Jorge Azcón, la ha bastado una frase para definir su opinión: "No se puede caer tan bajo. No tienen respeto a nada".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha hecho igualmente pública su indignación por las palabras del ministro a través de sus redes sociales: "Sorprende que el sanchismo prefiera señalar a Javier Lambán antes que analizar por qué Pilar Alegría cosechó uno de los peores resultados del PSOE en Aragón. El respeto a quien dedicó su vida a Aragón y a España se mide en compromiso y amor por nuestra tierra, algo que Javier Lambán siempre demostró y algo que ni Pilar Alegría ni ningún otro ministro sanchista podrán igualar. La autocrítica no es debilidad, es responsabilidad".

La polémica ha traspasado las fronteras aragonesas, donde por cierto no surgió. Desde Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las palabras de López son "de las cosas más lamentables" que ha visto en su vida política. "Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales. El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró", ha añadido el gallego.