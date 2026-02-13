Anticorrupción abre la puerta a rebajar aún más su petición de cárcel para Aldama en función de lo que declare en el juicio

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió la puerta este jueves en la audiencia preliminar celebrada en el Tribunal Supremo por la causa de las mascarillas a rebajar su petición de 7 años de prisión para el comisionista Víctor de Aldama. "La discusión puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada o no. Pero con carácter previo, desde luego a la celebración del juicio oral, esto me parece que no era oportuno", explicó el representante del Ministerio Fiscal, quien en el escrito de acusación ya aplicó el atenuante de confesión para este empresario, cuya petición de cárcel es mucho menor que la de los otros dos integrantes de la organización criminal: el exministro José Luis Ábalos 24 años y Koldo García 19 años y 6 meses.

Luzón hizo esta advertencia después de asegurar ante el tribunal compuesto por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández, que Anticorrupción no había llegado a ningún tipo de acuerdo con el acusado: "Hay una declaración de Aldama que no fue inducida por el Ministerio Fiscal, que no fue conocida en sus términos estrictos en las que se produjo por el Ministerio Fiscal, cuando el señor de Aldama y su letrado decidieron declarar en el Juzgado Central de Instrucción, el letrado del señor Aldama formuló las correspondientes preguntas, y este manifestó lo que consideró oportuno, y la Fiscalía se enteró en ese mismo acto de lo que de lo que iba diciendo", defendió.

Víctor de Aldama, a la llegada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Y esa declaración, prosiguió Luzón, "fue ratificada ante la Sala Segunda, ante el instructor, y el reconocimiento de esos hechos, pues determinan la aplicación por parte de la Fiscalía del artículo 21 del Código Penal [sobre los atenuantes]. Ni es una declaración premiada ni nada relacionado con ello, sino que ese premio, esa menor pena es la que establece imperativamente el Código Penal en el artículo 21". En este sentido, Luzón relató que la petición de menor cuantía no solo deriva de la confesión, sino de que a Aldama "no se le atribuyen los mismos delitos" que a Ábalos y Koldo García.

La versión de Choclán

Precisamente, en su intervención en la audiencia preliminar al juicio de las mascarillas, el abogado José Antonio Choclán, que ejerce la defensa de Aldama, defendió que la actuación de su cliente "es un comportamiento procesal que está previsto en la propia ley penal".

"Estamos conformes con los hechos del escrito de acusación", completó el letrado, que recordó que el artículo 570 quáter del Código Penal "establece una atenuación penal para aquel investigado que se le atribuye un delito de organización criminal, que contribuye al acuerdo y la colaboración con las autoridades a desmantelar esa organización, a determinar quiénes son sus responsables y al descubrimiento de los hechos que se hayan atribuido a esa organización criminal".

El fiscal ve "descabellado" el intento de Ábalos y Koldo para que les juzgue la Audiencia / EFE

Y esto es, precisamente, lo que en opinión de este magistrado en excedencia ha hecho su cliente: "No es firmar un acuerdo opaco con la Fiscalía, es acogerse a una norma penal que le atribuye, por supuesto, delitos penales porque la actual política criminal es lo que quiere, incentivar comportamientos de este tipo", concluyó Choclán, que anunció su intención de aludir en sus escritos finales a esta colaboración.

Aldama responderá a todos

Finalmente, el letrado negó que la colaboración de Aldama con la justicia pueda crear una "indefensión" al resto de integrantes de la organización criminal, y anticipó que su cliente "declarará a preguntas de cada una de las acusaciones o de las defensas, con total transparencia y dará contestación para no generar ninguna indefensión a cuantas preguntas se le quieran formular".

El exasesor del exministro Jose Luis Ábalos, Koldo García (c), durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo Garc / Pool

El Código Penal establece en el punto 4 del artículo 570 quáter que los tribunales "podrán imponer al responsable de cualquiera de los delitos previstos [...] la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables...".

Por su parte, fuentes de la defensa lamentaron que el fiscal Luzón "haya abierto la puerta a rebajarle la condena, pese a que hasta el momento en mascarillas ha presentado cero pruebas". En el mismo sentido, consideran que la intención del comisionista con la colaboración en el juicio es "la absolución en hidrocarburos para conservar el dinero".