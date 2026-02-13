García Page: "Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España"

La posición del PSOE no ha cambiado, pero la posibilidad de facilitar la investidura de María Guardiola en Extremadura con una abstención sigue abierta en el debate político ante el bloqueo institucional. "Nuestra postura es la misma. No he recibido ninguna llamada, en absoluto, y lo que sí podemos decir es que nosotros somos la alternativa, no somos el socio de gobierno. Y como no somos el socio de gobierno entendemos que la iniciativa la tiene que tener quien ganó las elecciones. En este caso el Partido Popular, que nos metió en este lío y tiene que resolverlo", ha señalado este viernes el presidente de la gestora extremeña, José Luis Quintana.

"Su única opción es negociar con Vox, ahora mucho más fuerte que antes", ha insistido. Quintana ha reiterado en Don Benito que la postura del PSOE de Extremadura ante una hipotética abstención "no varía" y ha reclamado transparencia en las negociaciones entre PP y Vox ante la "absoluta oscuridad en lo que se está pactando": "Sillones por un sitio, sillones por otro, medidas que se ocultan...", ha lamentado tras criticar el "espectáculo" mientras Extremadura continúa sin gobierno.

Abstención con condiciones

Ante la falta de avances con Vox, voces como la del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han abogado por explorar una "abstención con condiciones" si, como todo parece indicar, el primer intento de investidura con Vox fracasa el próximo 3 de marzo. A su juicio, lo "lógico y coherente" en ese escenario es que Guardiola llame al PSOE y se siente a negociar con la segunda fuerza política de la Asamblea.

Osuna, que rechaza de forma expresa la abstención gratuita, afirma que cualquier posible entendimiento entre PP y PSOE en Extremadura debería formar parte de un acuerdo más amplio que garantice la gobernabilidad, ya que después de la investidura habrá que aprobar presupuestos y leyes. Frente a estos postulados, fuentes de Ferraz reiteran que "no va a haber abstención" y descartan que el PSOE vaya a facilitar un gobierno del PP en Extremadura si fracasan las negociaciones con Vox.

Desde la dirección federal recuerdan que fue decisión de los populares adelantar los comicios y subrayan que ahora les corresponde asumir las consecuencias de no haber logrado una mayoría suficiente. "Va a ser que no", zanjan, al tiempo que inciden en que la propia María Guardiola sigue mirando a Vox como socio preferente y ha cerrado la puerta a un entendimiento con el PSOE. Por tanto, consideran que no les compete "salvar" una investidura que depende de la derecha.

La gran coalición

El debate, sin embargo, trasciende el ámbito extremeño. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha introducido un matiz de alcance nacional al asegurar que una eventual abstención del PSOE en Extremadura solo tendría sentido en el marco de un acuerdo global entre socialistas y populares en toda España. En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, este viernes ha señalado que un planteamiento de ese tipo "tendría que asumirse con carácter general en España, que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo en que no se pactaría con los extremos".

A su juicio, un giro de esa magnitud debería "escenificarse" y "someterse a la urna", además de "avisar a los electores", ya que, de lo contrario, "muchos se considerarían traicionados". El dirigente castellano-manchego ha considerado en todo caso que introducir ahora la idea de que gobierne la lista más votada es "un poco impostada" y "muy oportunista": solo cuando ellos lo necesitan", en referencia al PP.

En su opinión, hablar ahora de una abstención en Extremadura es, en buena medida, "hablar por hablar", porque "ni el PP lo está planteando en serio, ni en el PSOE hay margen de maniobra para podérselo plantear". García-Page ha enmarcado además esta cuestión en la dinámica política de los últimos años y ha advertido de que "no estamos en condiciones de que en el PSOE se abra ese debate siquiera", al considerar que estos asuntos no deben abordarse "al calor de una coyuntura concreta". Por ello, ha concluido que, en el actual contexto, la abstención es "absolutamente inviable", al entender que la situación política responde a un "manual de bunkerización".