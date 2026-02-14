¿Repetición electoral en pleno ciclo electoral?

Si en política todo se mide en clave electoral, más aún cuando el calendario encadena urnas. 2026 estaba ya marcado como año electoral por calendario autonómico en Andalucía y Castilla y León. Pero Aragón y Extremadura irrumpieron por cálculo estratégico y ahora los partidos lidian con los efectos.

El PP concibió la cadena de domingos electorales como una operación de “desgaste” del Gobierno para allanar el asalto final al Palacio de la Moncloa de Alberto Núñez Feijóo. En Vox, en paralelo, se diseñó una táctica para acortar distancias con el PP y consolidar a Santiago Abascal como alternativa a Pedro Sánchez.

Elección tras elección, el líder de Vox actúa como candidato de facto: gana presencia, se coloca en el centro del foco y gana enteros para cuando le toque ser el cartel electoral.

En Extremadura y en Aragón Abascal aplicó un patrón similar. Ir al territorio, pisar pueblos y ciudades desde un mes – o antes incluso- de la cita con las urnas. Y lo está replicando en Castilla y León: sin pausa tras Aragón, el lunes posterior al 8-F ya estaba en Ávila presentando a sus candidatos a las Cortes.

La nueva convocatoria llega sin que en Extremadura y Aragón hayan cerrado todavía un nuevo Gobierno tras las anteriores elecciones. En ese limbo, Vox juega con la ventaja de que controla los tiempos y el relato para la nueva campaña.

Un juego que ha llevado a Feijóo a reclamar “responsabilidad” y a marcar ciertas líneas para con Vox, empezando por la advertencia de que no se conviertan en un “muro”. “No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros, no confundan adversarios y no confundan prioridades”, lanzó ante la Junta Directiva Nacional del PP.

Pero tras dos elecciones en las que han duplicado el número de representantes en Vox están fuertes y se atreven a “apretar en Extremadura sin descartar las nuevas elecciones”, admiten analistas del PP. Eso abre un escenario de incertidumbre, agravado por la escasa (o nula) sintonía personal entre María Guardiola y Abascal. El choque ha sido visible durante la campaña y después: “Igual Abascal y los señoros de Vox me tienen un poquito de miedo”, ironizó ella; esta semana, Abascal la acusó de “insultar” a su partido y de simpatizar con “todas las ideas del progrerío”.

La experiencia reciente indica que la repetición electoral suele penalizar a quienes aparecen como responsables del bloqueo. En 2016, del 20-D al 26-J, Ciudadanos pasó de 40 a 32 escaños y el PSOE bajó de 90 a 85, su mínimo histórico, mientras PP y Podemos mejoraron. En 2019, tras la repetición del 10-N, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos pagaron la falta de acuerdo frente a un PP y un Vox que capitalizaron el descontento.

La lectura en el PP, sin embargo, es que ese patrón puede no aplicarse ahora porque Vox atraviesa un momento dulce y el contexto internacional —añaden en Génova— también le favorece. Sumado a que, de momento, no parece que tampoco le haya pasado factura su entrada y posterior salida de gobiernos autonómicos.

Así las cosas, en el PP no quieren nuevas elecciones. Y menos aún María Guardiola. Fuentes de su entorno aseguran que ella ni siquiera va a mencionar esa opción en público. Y aunque la opción de la abstención del PSOE nunca ha existido, sí dejan que ese señuelo lanzado por algunos -incluso desde los socialistas- siga su camino por si se diera alguna opción de negociación con los socialistas.

En el PP tienen claro que es Vox quien está obstruyendo la negociación al no responder mensajes, no contestar al planteamiento de nuevas reuniones o dejar en spam los correos de Guardiola. Ante esta situación, la presidenta en funciones ha optado por una estrategia de mano tendida para rebajar tensión: oferta “generosa”, con consejerías de peso sobre la mesa y un alto grado de aceptación de medidas (en torno al 90%) para colocar a Vox ante la tesitura de que "si quiere elecciones, tendrá que explicarlo".

Elecciones, pero generales, es lo que pide una y otra vez el presidente del PP al jefe del Ejecutivo. Pero lejos de hacerle caso, Pedro Sánchez llegó a fijar la próxima cita para las unas generales "en julio de 2027".

Para a esa cita, antes tienen que hablar las urnas en Castilla y León (15 de marzo), en Andalucía (junio como tarde) y luego las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Ya después serán en febrero - abril del 28 el ciclo de gallegas, vascas y catalanas si nadie altera el calendario.

En el PSOE aumentan los nervios y las presiones - más allá de las críticas clásicas de Emiliano García-Page o las de Felipe González- tras los “batacazos” electorales y la situación que se avecina en Castilla y León con un candidato nuevo que todavía no tiene a todo la federación detrás. Y observando cómo se acerca la cita andaluza y María Jesús Montero sigue como vicepresidenta primera en el Ejecutivo. Tienen el convencimiento de que está “haciendo más por Andalucía” desde el Ejecutivo que fuera pero los críticos creen que sigue sin centrarse en recorrer rincones de la comunidad autónoma con más población y aumenta la inquietud por la falta de una presencia sostenida. La explicación interna para Extremadura y Aragón apunta a un problema clásico de desmovilización. Sostienen que parte del electorado se “quedó en casa” porque son comunidades “no acostumbradas a concurrir solas”, y admiten que en Andalucía “toca movilizar” si quieren evitar que el ciclo electoral consolide una dinámica adversa cara a la siguiente etapa electoral.