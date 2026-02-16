Leire Díez se opone a investigar al PSOE en la causa en su contra: no hay vinculación

La exmilitante socialista Leire Díez se ha opuesto a que el juez investigue al PSOE en el procedimiento que sigue en su contra, como pidió Hazte Oír, argumentando que no existe indicio de su vinculación con este partido, ni de un encargo o mandato por parte de esta formación.

Leire Díez ha presentado alegaciones a la ampliación de la querella presentada por Hazte Oír en el tribunal de instacia de Madrid donde se investiga a la exmilitante, junto al empresario Javier Pérez Dolset, por supuestas maniobras para desbaratar investigaciones, como ha adelantado La Razón y ha confirmado EFE.

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, Díez pide inadmitir la ampliación de la querella y se opone a investigar al PSOE, negando una vinculación con este partido y haber mantenido "relación contractual o extracontractual alguna".

"No existe (...) ni un solo indicio de la vinculación de la Sra. Díez con el PSOE, ni de la existencia de un encargo, mandato por parte de dicho partido a la misma para realizar acción alguna", recalca el escrito, que también niega que la exmilitante que entrase a trabajar en Enusa o en Correos por su vinculación con el Gobierno central.

La exmilitante socialista y exconcejal en Vega del Pas niega además haber percibido cantidades del partido más allá de las obtenidas "por su prestación de servicios dentro del departamento de comunicación del Grupo de Cantabria", en alusión a los 15.612,04 euros que el PSOE le pagó en 2017, por vía mercantil, por su trabajo como periodista en Cantabria.

El escrito acusa a la querellante, Hazte Oír, de hacer conjeturas "huérfanas de prueba alguna" y busca rebatir, por ejemplo, las alusiones a dos reuniones mantenidas en 2024 en la sede del PSOE con Santos Cerdán señalando que Díez y Pérez Dolset se reunieron también con otros partidos, como PP y Vox, que consideraban víctimas del excomisario José Manuel Villarejo.

Por eso, en el caso de que el juez Arturo Zamarriego acepte citar como investigado al PSOE, como pide Hazte Oír, Díez considera que sería "necesario citar al resto de partidos con los que se reunieron en el contexto de la investigación citada".

Además, la exmilitante se opone a que el juez cite a declarar a dos personas del PSOE presentes en las reuniones con Santos Cerdán -el entonces jefe de prensa Ion Antolín y Juan Francisco Serrano, número dos de Cerdán- al considerarlas innecesarias.

También se opone a la citación de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuese su asesor, Koldo García.

En cambio, Díez no se opone a la petición de que testifique el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, aunque pide que si finalmente declara su testimonio como testigo se limite a los contactos mantenidos con el fiscal de Anticorrupción José Grinda.