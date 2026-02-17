Un juez imputa al número dos Policía Nacional y le llama a declarar por un presunto delito de agresión sexual

Un juzgado de Madrid ha citado el próximo 17 de marzo al número dos de la Policía Nacional, el director adjunto operativo (DAO) José Ángel González, en calidad de querellado por un presunto delito de agresión sexual, tras admitir a trámite una querella interpuesta por otra agente contra él.

En su auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular de la plaza número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid, David Maman, señala que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito" de agresión sexual y por ello deben practicarse aquellas diligencias "esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

Las citaciones son consecuencia de la incoación de diligencias previas, que incluyen la citación de la supuesta víctima para la misma fecha. En la querella, el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La agente denuncia que el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, con quien mantuvo en el pasado una "relación de afectividad", la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir en abril del año pasado y estando de servicio, y después fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental".

Sorpresa en Interior

En el ministerio del Interior evalúan la grave situación provocada por la admisión a trámite de esta denuncia, y la cúpula ha hablado en la tarde de este martes con el comisario González para conocer su versión, indican fuentes de ese departamento del Gobierno.

No hay de momento intención alguno de cese u otra medida cautelar del DAO de la Policía, confirman las mismas fuentes. "Se trata de una admisión a trámite de una denuncia contra él, y esas no son razones para un cese. Hay que ver cómo evoluciona el caso", indican.

En la Policía Nacional está causando una enorme preplejidad la denuncia interpuest por la funcionaria policial. Las fuentes de ese cuerpo de la Seguridad del Estado consultadas por este diario no conceden crédito a los hechos denunciados. En el entorno del comisario González ponen énfasis en dos aspectos del relato contenido en la denuncia: que el comsario fue en un coche con la supuesta víctima de la agresión y que la agredió con penetración en su vivienda oficial, todo ello, supuestamente, el 23 de abril.

Sobre el primer aspecto niegan que el DAO vaya nunca sin su conductor y escolta. Sobre el segundo, anotan que su vivienda oficial nunca está vacía, habitada por una familia que atraviesa una situación delicada por un importante problema de salud que afecta a uno de sus miembros, que no sale del piso.

José Ángel González Jiménez es Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional desde octubre de 2018. Hombre de la máxima confianza del director general, Francisco Pardo, su nombramiento y posterior confirmación levantó polémica, por cuanto con el encargo del director general eludía la jubilación. El DAO nació en La Rioja en 1959 y tiene 66 años, 41 de los cuales los ha pasado ejerciendo como policía.