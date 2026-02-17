El camino a la investidura
Vox mantiene su intención de pactar con el PP en Extremadura pese a los "vaivenes" de Guardiola
La formación insiste en que no hay avances en la negociación y sigue dudando de la presidenta en fuciones: "Las palabras se las lleva el viento"
Vox ha asegurado este martes que mantiene su intención de pactar el gobierno en Extremadura pese a los "vaivenes y bandazos" de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola. "No sabemos realmente qué piensa, un día dice una cosa y al otro otra", ha lamentado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que exige una negociación "seria".
"Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero no vamos a negociar el futuro gobierno de la región de Extremadura en medios y ruedas de prensa", ha advertido. Tras la polémica generada en torno a la entrevista en la que Guardiola aseguró que el feminismo que ella defiende es el de Vox, Millán extiende ese "problema de incoherencia" a todo el PP y se pregunta "qué estabilidad" puede aportar una candidata a la presidencia "que da esos bandazos".
Sin concreciones
En la misma línea, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha insistido en que Guardiola "no es de fiar" apunta que pueden darse resultados diferentes en las negociaciones para formar gobierno en Extremadura y Aragón.
"Las palabras se las lleva el viento", ha dicho tras reiterar que en el caso extremeño "no hay concreciones" sobre la mesa después de que Guardiola haya dicho expresamente que quiere que Vox sea su socio de gobierno.
Según Garriga, las conversaciones no están avanzando como querían. Reitera que Vox exigirá "competencias y presupuestos" para desplegar su agenda política en Extremadura, con las políticas ecológicas, inmigración ilegal, gasto político, fiscalidad, memoria histórica e ideología de género como áreas prioritarias.
- Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
- Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
- Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
- Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
- Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla
- Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
- Una de las grandes fortunas de la Comunitat entra en una pujante empresa de Castellón
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos