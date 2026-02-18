Puente responde a las críticas por la tragedia de Adamuz: "Estando el PP en el Gobierno hubo un accidente ferroviario con 80 muertos y nadie responsabilizó a la ministra"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha valorado positivamente su gestión, argumentando que en 2025 se batieron nuevos récords históricos de pasajeros en el ferrocarril en España, frente a las peticiones del PP para que dimita.

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, el ministro ha calificado de "inmorales" a los representantes del PP por pedir su dimisión ahora, en contraste con las decisiones que ellos tomaron en otras situaciones similares en el pasado.

"Tratan de atribuirme los muertos del accidente de Adamuz, pero les recuerdo que estando ustedes en el Gobierno hubo un accidente ferroviario con 80 muertos (Angrois) y nadie responsabilizó a la ministra (Ana Pastor), que ni siquiera se dignó a comparecer ante esta Cámara o ante el Senado, como lo he hecho yo por espacio de 12 horas para dar todo tipo de explicaciones", ha argumentado.

"Les recuerdo que metieron ustedes los restos de hasta tres militares en un auténtico ataúd volante y se lo entregaron a sus familias. El ministro del momento (Federico Trillo) no solo no dimitió, sino que se parapetó detrás de un general para no responder ni penalmente ni políticamente de sus responsabilidades", ha añadido respecto al accidente del Yak 42.

Así ha respondido Puente a las palabras de la diputada del PP Silvia Franco, que ha comenzado su intervención diciendo que si fuera una víctima de Adamuz, "vomitaría después de escucharle", y ha asegurado que es "perverso" que siga siendo ministro.

Otro diputado del PP, José Vicente Marí, ha añadido que el ministro es "un peligro para los usuarios del tren o para los que utilizan las carreteras bacheadas o los aeropuertos regionales desertizados".

Puente: "Mientras yo hablo ellos increpan y es imposible expresarse"

Por otro lado, Puente ha recriminado al Partido Popular haber convertido el Parlamento español en "su cortijo" y ser "sus amos", tras los gritos desde la bancada popular que, en varias ocasiones, le han impedido seguir hablando durante su turno de palabra.

"Tienen un turno de palabra y tienen el mío también porque mientras yo hablo ellos increpan y es imposible expresarse. Este es el Parlamento español", ha criticado.

"Son los dueños del cortijo. Este es su cortijo y ellos son los amos y aquí tenemos que estar a lo que ellos decidan y a lo que ellos hagan. Pues nada, sigamos así. Venga, sigamos en el cortijo del Partido Popular", ha dicho.

Puente ha criticado que el PP ha venido a pedirle la dimisión a Marlaska y a él mismo, "sin absolutamente ningún elemento de prueba que se lo permita".

La diputada popular Silvia Franco ha reprochado a Puente venir al congreso con "el mismo tono chulesco" tras 30 días desde el accidente de Adamuz y le ha preguntado si asume que su gestión, ignorando las advertencias, "nos ha traído esta situación límite".

"Si yo fuera una víctima del accidente después de escucharle, vomitaría", ha agregado.