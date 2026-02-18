Rufián exige una única lista de izquierdas por territorio con un programa de mínimos: "Si no nos van a fusilar políticamente"

"Ciencia, método, orden". Gabriel Rufián ha repetido varias veces estas palabras como antídoto a un bloque de PP y Vox que, según augura, serán "salvajes" cuando lleguen al poder. ¿Cuál es esa ciencia, ese método y ese órden? El portavoz de ERC en el Congreso ha planteado la necesidad de que en cada territorio se presente una única lista de izquierdas para evitar la disgregación del voto. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo nos presentemos en el mismo sitio? ¿Qué sentido tiene? Esto ya sé que es antiaparato, sino nos van a fusilar políticamente", ha sentenciado.

En un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, Rufián ha admito que tiene "miedo como demócrata" y que para eso es necesario dejar a un lado la competición electoral. Así, ha exigido a todos los partidos pactar "tres o cuarto puntos programáticos en común", entre los que estén el derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida, y que "cada uno en su casa". Incluso, ha llegado a hablar de la creación de un "grupo interparlamentario común coordinado", de manera que todas las fuerzas actúen a una en el Congreso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado. / EP

Rufián, que ha reconocido que este discurso no iba a gustar en el aparato de los partidos, ha hecho este análisis ante casi 500 personas, entre los que había medio centenar de dirigentes políticos. De la izquierda nacionalista, a la que el portavoz de ERC apela para liderar la unión en la izquierda, no ha habido grandes presencias. Oriol Junqueras, líder de ERC, no ha asistido al acto, pese a estar en Madrid, aunque sí lo han hecho las diputadas republicanas Inés Granollers y Etna Estrems.

Sin embargo, la mayor representación ha sido de los partidos integrados en Sumar: Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar; Gerardo Pisarello, posible candidato de En Comú Podem a la alcaldía de Barcelona; Alberto Ibáñez, diputado de Compromís; Jorge Pueyo, candidato de Chunta a la presidencia de Aragón en las últimas elecciones; y algún excargos de Podemos, como Gloria Elizo o Roberto Sotomayor.