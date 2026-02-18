Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revelación de secretos

El Supremo tasa en 79.942 euros las costas del juicio que González Amador reclama al exfiscal general

El alto tribunal debe resolver aún el recurso de nulidad que permitirá a García Ortiz acudir en amparo ante el Constitucional

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz / Fernando Villar / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado ya al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz la tasación de las costas del juicio por el que resultó condenado por revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que deberá abonar al empresario. Asciende a un total de 79.942 euros que resultan de los honorarios profesionales que costaron el abogado y la procuradora que Alberto González Amador tuvo que contratar (64.778 euros) más los impuestos correspondientes.

La tasación, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se justifica en una diligencia de ordenación que tiene fecha del pasado 9 de febrero y que desde la defensa tiene previsto recurrir, según las fuentes jurídicas consultadas. También se da traslado a la Fiscalía "por si a su derecho conviniere impugnar", según detalla el documento. El alto tribunal debe resolver aún el recurso de nulidad que permitirá a García Ortiz acudir en amparo ante el Constitucional.

