Gobierno y Consell exhiben sintonía en la primera comisión mixta de la dana

La esperada comisión mixta para la reconstrucción de la dana formada por el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos ha echado a andar este miércoles 478 días después de la tragedia que dejó 230 víctimas. La reunión se ha celebrado en el "castell" de Riba-roja y a la misma estaban convocados, además de 78 alcaldes y alcaldesas de la dana, cuatro representantes del Gobierno y otros cuatro de la Generalitat, encabezados el president, Juanfran Pérez Llorca, que llegaba al encuentro tras enfrentarse a su primera sesión de control en las Corts y que ha copresidido la comisión junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ambos han destacado la voluntad de entendimiento tras la etapa de "confrontación" con el anterior Consell de Carlos Mazón. En el encuentro, que ha durado algo más de una hora, se han puesto en evidencia las dificultades, muchas veces por falta de medios, de los ayuntamientos para gestionar y ejecutar las obras de la dana financiadas con el fondo de reconstrucción del Gobierno, regulado en el Real Decreto-ley 6/2024, cuyo plazo ya ha expirado y que incluye un extenso listado de obras de los municipios arrasados por la dana por valor de 1.745 millones de euros, que ya fueron transferidos a los ayuntamientos pero cuyo nivel de ejecución no es el esperado.

Al respecto, Torres ha aclarado que "vamos a colaborar y dar facilidades para que ninguna obra se quede sin hacer". El decreto se modificó en enero pasado para ampliar el plazo de presentación de las memorias hasta junio/julio de este año y más allá en casos individualizados. Torres ha recordado que "se han mantenido varias reuniones para poder coordinar, simplificar, ayudar y llevar a término incluso a través de la empresa pública Tragsa para que todas estas obras se puedan llevar a término sin que los ayuntamientos tengan que devolver un solo euro".

Mompó se hace notar

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, ha sido, según ha explicado el propio Llorca, quien ha incidido en la reunión sobre los problemas para ejecutar las obras por las exigencias de ley de Contratos y la necesidad de buscar mecanismos que permitan que todos los ayuntamientos puedan poner en marcha todas las obras que tienen pendientes. Mompó, según ha referido Llorca, ha pedido que se busque alguna fórmula para "seguir simplificando la administración" de modo que los fondos recibidos por los ayuntamientos se puedan poner en marcha lo antes posible. El president, en todo caso, ha planteado que en los casos donde no se hayan podido gestionar las ayudas "se puedan devolver sin tener que pagar intereses mediante alguna modificación normativa que facilite este trámite y no penalice a los ayuntamientos"

Llorca ha destacado que en la reconstrucción de la dana "queda mucho por hacer, se necesitan cambios normativos, se necesita muchísima colaboración de todas las administraciones" y de eso se ha tratado en la reunión, de que "vayamos todos en la misma dirección".

"Es una comisión de cooperación, de consenso, no de crispación política", ha destacado por su parte el ministro. Llorca, por su parte, ha subrayado que con la creación de esta comisión queda patente la voluntad de "pasar a la acción". El órgano de coordinación se reunirá de forma "asamblearia", con todos sus miembros, trimestalmente, aunque para mayor operatividad habrá una comisión permanente y cuatro grupos de trabajo específicos que coordinarán los comisionados de la dana. Así habrá un grupo de trabajo de salud mental, que atienda a las demandas de las asociaciones de víctimas. Otro segundo grupo se centrará en las infraestructuras hidráulicas, parques inundables, territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio cultural, con el fin de realizar las infraestructuras necesarias para ser más resilientes ante este tipo de fenómenos. El tercer grupo será el de emergencias, ya que "es imprescindible que los protocolos de actuación estén claros", ha destacado el ministro Torres. El cuarto grupo de trabajo se dedicará a los Parques Naturales de la Albufera y el río Túria.

Comisión "de consenso no de crispación"

En el apartado de ruegos los alcaldes de Alcàsser y Albalat de la Ribera han pedido que se incorporase la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a la comisión, algo que el ministro ha asegurado que se debatirá en la próxima comisión, que por calendario debería celebrarse en mayo. "La puerta está abierta a que se incorporen otros organismos" ha destacado Torres.

La creación de una comisión mixta de la dana es uno de los compromisos que Pérez Llorca obtuvo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que mantuvieron en Moncloa el pasado 17 de diciembre. Este órgano de coordinación, llamado a poner "orden" a los planes de reconstrucción que cada administración impulsa por su lado con resultado desigual, que el Gobierno no ha aceptado poner en marcha hasta la dimisión de Carlos Mazón, echa a andar dos meses después del acuerdo. Pérez Llorca ha asegurado en este sentido que las reuniones de la ccomisiónhan de ser "útiles". "Los ciudadanos han de notar que después de una reunión hay acción, hay trabajo y hay soluciones". Llorca se ha mostrado convencido de que tras su llegada al Palau "ha bajado mucho la tensión en la calle". "Es lo que he apreciado yo en estos meses como presidente de la Generalitat. Y eso es fruto del entendimiento de todos".

Noticias relacionadas

Torres, que ha estado acompañado del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; de la delegada del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; y de la Comisionada para la reconstrucción por la dana, Zulima Pérez, ha querido dejar claro que pese al retraso en la constitución de la comisión de coordinación, el Gobierno ha estado presente en la dana desde el primer momento. La presencia del Gobierno ha sido "constante, tanto en la emergencia, como en la reconstrucción", ha remachado Torres, quien ha detallado que las futuras comisiones estarán copresididas por él mismo y por Pérez Llorca, aunque podrán delegar en quien consideren. No ha respondido el ministro a la pregunta de los medios de si el presidente Sánchez presidirá alguna de las futura comisiones.