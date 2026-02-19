El ex jefe de gabinete de Ribera ante el juez: "Recuerdo la reunión con Koldo porque a los dos días Ábalos fue cesado"

El que fuera jefe de gabinete de la ex vicepresidenta del Gobierno Teresa Ribera, Marc Isaac Pons, reconoció el pasado 28 de enero ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso por supuesto fraude millonario en hidrocarburos, que recordaba haberse reunido en julio de 2021 con el asesor entonces del ministro de Transportes, Koldo García, que estaba interesado en un expediente que tenía "relación con costas". Recuerda bien el encuentro porque a los dos días José Luis Ábalos fue cesado como ministro, por lo que la petición de Koldo quedó parada.

"Recuerdo que tuvo lugar, recuerdo los documentos, y también ...yo creo que recuerdo esto porque al día siguiente, a los dos días el ministro Ábalos era cesado, y, por tanto, también Koldo García, son esas cosas que la coincidencia..., y la petición sencillamente, se quedó aparcada directamente", señaló en la Audiencia Nacional, según el vídeo de la comparecencia de este testigo al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Pons respondía de este modo a las preguntas del abogado Javier María Pérez-Roldán, que ejerce la acusación popular en representación de Hazte Oír, y que se interesó por "una reunión de 15 segundos" que le pidió Koldo el 8 de julio de 2021 a Pons mediante un mensaje de texto que consta en la causa.

A lo largo de su comparecencia, el ex asesor del Ministerio de Transición Ecológica reconoció sus contactos con Koldo, si bien negó haber participado nunca en temas relacionados con el interés de varios empresarios, socios del comisionista Víctor de Aldama, en lograr el permiso que la empresa Villafuel necesitaba para operar.

En relación con la celebración de una reunión "de alto nivel" entre los dirigentes de los Ministerios de Transportes y Transición Ecológica, que tuvo lugar el 8 de abril de 2021, Pons reconoció que estuvo presente en la misma y que fue ahí dónde conoció a Koldo. "Sí tengo ahora conocimiento de que me mandó un pantallazo, pero no recuerdo haberlo recibido, pero es evidente si está allí", especificó en relación con un documento sobre Villafuel que le mandó el asesor de transportes.

Declaración de Bidart

Por su parte, Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que recibió un mensaje de Koldo García, al que conocía como asesor del ministro entonces de Transportes para concertar una reunión con una empresa dedicada a hidrocarburos.

Lucía Feijoo Viera

Acudió acompañado de dos técnicos, como explicó que hacía siempre, porque no le “gustaba estar solo en ninguna reunión”. Asistieron tres personas: la empresaria Leonor González Pano, el socio de Aldama Claudio Rivas, y “una tercera persona, que era Ortega o algo así”. Añadió que “Koldo estuvo al principio de la reunión”, realizó las presentaciones y se marchó.

Se trató de una reunión protocolaria, según su testimonio, en la que les presentaron la empresa y durante el encuentro les “dijeron que querían una licencia de hidrocarburos”, como en ese aspecto no competentes. Se les indicó que tenían que ir a la Secretaría de Estado de Energía. Aseguró que lo que recuerda responde a que lo ha consultado la agenda y que después no ha vuelto a tener contacto con ninguno de ellos.