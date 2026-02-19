Los vídeos de la contradicción entre Aldama y Pano por el dinero de Ferraz: "Es absolutamente falso"

Las grabaciones de las declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de los empresarios Carmen Pano y Víctor de Aldama evidencian que ambos dieron al instructor del caso hidrocarburos dos versiones contradictorias sobre el supuesto dinero que llevaron en metálico a la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz. Mientras la primera aseguró que acudió en dos ocasiones a la sede de los socialistas, "45.000 euros la primera y 45.000 euros la segunda, de rebote", el comisionista de las mascarillas fue tajante al negarlo: "Es absolutamente falso".

"Yo he llevado el dinero a Víctor de Aldama y él ha sido el que me ha dicho: oye, Carmen, no puedo salir del despacho, por favor, lleva esto, ¿te importa llevar esto a Ferraz?", explicó al magistrado Pedraz, que investiga un fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos.

En su testimonio Pano reiteró los detalles que ya había declarado en el Tribunal Supremo, y aseguró que Aldama metió los billetes "en una bolsa y le dije: es la última vez que te hago este tipo de favores, apáñatelas como puedas". Al ser interpelada por el abogado de la acusación popular de Hazte Oír, esta empresaria no recordó "si era una bolsa de El Corte Inglés de plástico o una de Zara".

La versión de Aldama

Un día después, Aldama contradecía a su antigua socia a preguntas del fiscal Luis Pastor, quien le interpeló. "¿Usted le entregó en su despacho en el de Antonio Maura un par de bolsas con cada una de ellas que contenían 45 000 euros, que decían que era para entregar en la sede del PSOE en Ferraz?". Ante lo que este empresario contestó: "No, es ridículo. Si ella me daba dinero a mí para que yo se lo entregara a ellos [José Luis Ábalos y Koldo García], que yo le entregara a ella 90.000 euros en bolsas para que le entregara Ferraz es absolutamente falso".

Al ser preguntado por el fiscal por el motivo por el que creó varias empresas en Portugal, Aldama no se anduvo por las ramas: "Bueno, muy sencillo, en España pagamos una serie de impuestos que yo creo que el 90% de los españoles creemos que es abusivo y me fui a Portugal que se paga una fiscalidad mucho menor y por eso constituí las empresas en Portugal, igual que las podía haber constituido en Malta o Reino Unido".

"Víctor de la vida"

Por su parte, Leonor González Pano, hija de Carmen Pano y administradora de Have Got Time, la empresa que compró el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) para ponerlo a disposición del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su familia un verano, explicó ante el magistrado que cuando este cesó, Aldama le pidió que hablara con el administrador único de Villafuel, Claudio Rivas, para tranquilizarle.

Según explicó ante el juez que investiga el caso Hidrocarburos, cuando Ábalos fue cesado, Víctor de Aldama le llamó por teléfono para decirles que estuvieran tranquilos, que estaba yendo a casa de Ábalos. El comisionista le pidió que llamara a Rivas para tranquilizarle, porque "ya se le había dado muchísimo dinero a Ábalos".

Según González Pano, se le "cayó el mundo", porque Rivas le reprochó el haberle puesto en contacto con Aldama. "La próxima vez me presentáis a otro Víctor de la vida. A esta gente se le ha dado más de un millón de euros". Por eso cuando su pareja le dijo que ahí acababa todo, ella le responde que no, porque a "esta gente se le ha dado más de un kilo".