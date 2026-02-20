CASO PLUS ULTRA
La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra sostiene que no es incompatible que ahora sea letrada de un imputado
Rosa María Seoane ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que niega que tenga un conflicto de interés por su anterior trabajo de funcionaria pública
La abogada del Estado que defendió a la SEPI en el caso Plus Ultra, Rosa María Seoane, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que defiende que su personación en defensa de uno de los investigados no es incompatible con su anterior trabajo como funcionaria pública.
La que fuera abogada del Estado en el caso del 'Procés' reacciona de esta forma después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, considerara que su participación en la pieza separada secreta genera un conflicto de interés.
En concreto, Seoane actuó en el caso Plus Ultra en defensa del expresidente de la SEPI Bartolomé Lora, que fue objeto de la querella que interpuso el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que también incluyó a otros de los que consideró responsables del rescate a la aerolínea, entre los que se encontraba la ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Comparecencia de Zapatero
Precisamente, este jueves se ha conocido que el PP ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero para que comparezca en la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado.
Será el próximo 2 de marzo, en el arranque de las elecciones de Castilla y León, cuando el expresidente del Gobierno tenga que acudir a la Cámara Alta para dar cuenta sobre sus vínculos con Plus Ultra y su supuesta intermediación en el rescate de la aerolínea en 2021, tras la pandemia de covid, por un valor de 53 millones de euros.
El nombre de Zapatero saltó a la opinión pública tras conocerse la detención en diciembre pasado del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; de su 'número dos', Roberto Roselli; y del empresario español Julio Martínez Martínez. Este último es amigo del expresidente, con el que queda a correr de forma periódica.
Varios delitos
La magistrada Collazos lleva varios meses investigando en secreto presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias por el uso supuestamente irregular del dinero del rescate por parte de la SEPI de Plus Ultra.
Una querella que presentó Anticorrupción especifica que la cúpula de la aerolínea se habría valido de los fondos públicos concedidos por el Gobierno español para blanquear los ingresos de la trama en Suiza y Francia. Y habría llevado a cabo esta operativa mediante dos préstamos.
Víctor Ábalos
En declaraciones a los medios de comunicación Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha Informado de las supuestas presiones ejercidas por el expresidente Zapatero para que se llevara a cabo el rescate de la aerolínea.
En declaraciones a esta redacción aseguró incluso que su padre no tuvo conocimiento hasta que llegó al Consejo de Ministros de un asunto que dependía de su ministerio: otorgar a Plus Ultra la condición de empresa estratégica, que era un requisito sin el que no podía recibir la ayuda de la SEPI. En sentido contrario, Zapatero ha negado haber realizado cualquier gestión para el rescate de la aerolínea.
