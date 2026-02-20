El Gobierno descarta el catalán como “requisito imprescindible” para la regularización de migrantes

El Ejecutivo ha salido al paso esta mañana para aclarar que el conocimiento de las lenguas cooficiales vaya a incluirse como obligatorio en el decreto para la regularización de migrantes. “La norma está en tramitación, en fase de audiencia pública, y se están haciendo aportaciones que se van a estudiar, pero ninguna de ellas dice que ninguna lengua cooficial sea requisito imprescindible para otorgar la regularización inicial ni de residencia ni de trabajo, ninguna aportación dice que conlleve eso”, ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en declaraciones a los medios antes de una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Manuel Luna, en la sede de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lorca (Murcia).

Fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones apuntan en la misma línea que las aportaciones recibidas al texto del decreto “en ningún caso incluyen la obligatoriedad de conocer ninguna lengua oficial para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo”. Unas precisiones que han realizado después de que el conseller de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, explicase la presentación de una enmienda al texto que busca que en la primera renovación del permiso de residencia "se tenga en cuenta el conocimiento del catalán".

Se daría así un año a los migrantes que ahora se acojan a la medida para que "se inicien en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas", según explicaron fuentes del Executiu a EL PERIÓDICO. Desde el departamento que dirige Elma Saiz reconocen que “para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización, las personas se pueden acoger a los itinerarios de arraigo contemplados en el RELOEX que contemplan varias opciones como el arraigo por formación o por empleo”.

Alternativamente, y siempre que se mantengan las condiciones que generaron el derecho a la regularización extraordinaria, continúan las mismas fuentes, “se podría otorgar una prórroga con un informe favorable de integración de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que entre otras cosas acreditarán el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar donde resida la persona”. Todo ello, concluyen, “en coherencia con lo que establece la normativa de extranjería en relación a todas las autorizaciones”.