Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
Madrid
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regenración Institucional, Cuca Gamarra.
Noticia en elaboración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un participante en plena Marxa Senderista de Cervera del Maestre
- Abusos sexuales a menores en l'Alcora: 'Nos tocaba y nos masturbaba por debajo de la ropa
- La farmacéutica más veterana de Benicàssim inicia su jubilación tras toda una vida cuidando a sus vecinos
- Esta es la previsión del tiempo para el primer fin de semana de la Magdalena en Castelló ¿lloverá?
- Vila-real late al ritmo del tambor en su XV Tamborada con Pepe Reina como protagonista
- Las mejores imágenes del XVI Marató bp Castelló y el XIII 10K Facsa
- Benicarló reparte 1.500 kilos de 'carxofa' y calienta motores para el primer congreso nacional
- Kibet logra en el 10K Facsa Castelló mejor marca mundial del año en 10K