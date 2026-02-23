Josep Lanuza, el consultor político de Mazón, contradice a los escoltas y dice que trabajó con él 20 minutos en el Palau

Un destacado miembro del núcleo duro del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Josep Lanuza Navarro, el politólogo y consultor contratado por el Partido Popular desde antes de la dana para asesorar al exjefe del Consell declara ya ante la jueza de la dana. A Lanuza se le atribuye la estrategia política a seguir tras el 29 de octubre de 2024 y buena parte de la responsabilidad de la batalla de relatos surgida tras la dana, que desde la Generalitat Valenciana ha pasado por culpar a las agencias estatales (la Aemet y la CHJ) de las graves consecuencias de la dana, con 230 fallecidos.

Josep Lanuza ha declarado que el 29 de octubre esperaba a Mazón en el Palau para analizar la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la estrategia a seguir en los presupuestos de la Generalitat, que estaban a punto de celebrarse. El consultor político ha facilitado un nuevo horario de llegada de Mazón al Palau de la Generalitat: "entre las 19.30 y 19.42 horas". Un horario que contradice la versión facilitada por los escoltas de Mazón que ubicaron la llegada del presidente de 19.45 a 19.50 horas. Aunque la franja horaria facilitada por Lanuza le permite defender que tuvo una reunión "de trabajo" con el entonces presidente de la Generalitat de 20 a 25 minutos, según fuentes conocedoras de su declaración.

Acompañaba a Mazón a su llegada al Cecopi

Josep Lanuza es el asesor que acompañó a Carlos Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos "tardíos y erróneos". Lanuza también saltó al primer plano de la actualidad, algo poco habitual en estos perfiles que prefieren la discreción, tras la información publicada por Levante-EMV que reveló que Mazón fue consciente de la dimensión del drama del día de la dana cuando alrededor de las 20 horas llegó al Palau y Lanuza le informó: "Presidente, hay muchos muertos".

Lanuza respondió en un escrito dirigido a Levante-EMV tras la publicación del 26 de octubre que era «falso» que el president llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. "En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de l’Eliana, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho", aseguró. Los tres escoltas de Carlos Mazón que lo acompañaron a l'Eliana confirmaron a la jueza que el expresident llegó al Palau de la Generalitat alrededor de las 19.50 horas del 29 de octubre de 2024. Un dato que desmiente la información facilitada por el equipo de comunicación de Mazón, que defendió duramente meses que estuvo desde las 18 horas trabajando en su despacho del Palau.

Una versión que hoy ha ratificado Josep Lanuza ante la jueza de la dana. La acusación popular y particular que ejerce Ciudadanos ha preguntado a Lanuza por la noticia que publicó Levante-EMV en su edición digital y en papel del 26 de octubre: "Presidente, hay muchos muertos". El consultor del PP ha declarado que esta información "es falsa y ejercí el derecho de rectificación". Aunque en esta información, Levante-EMV también reveló que Mazón acompañó hasta el aparcamiento de la Plaza de Tetuán a la periodista con la que compartió la larga sobremesa en El Ventorro, después corroborada en la instrucción.

Conversaciones con Pradas antes del envío del Es Alert

Sobre la citación del núcleo duro de Mazón, acordada por la jueza de la dana el pasado mes de noviembre, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra aseguró que el asesor Josep Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez, "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. También argumentó que la declaración de ambos podría permitir conocer lo que saben de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas".

Experto en contramarketing y comunicación política

Josep Lanuza es un experto en contramarketing, comunicación política y en contrarrestar relatos. Una especie de sherpa especializado en crisis políticas, pero también en "campañas sucias" pensadas y ejecutadas para desincentivar el voto en la izquierda, como demostró una investigación periodística en 2019-2020. En estas lides se forjó junto a uno de los consultores más conocidos en el panorama español actual, Aleix Sanmartín, al que algunas fuentes sitúan ahora asesorando a Alberto Núñez Feijóo. Sanmartín presume en su página web de ser "el máximo especialista en ganar elecciones imposibles". Se atribuye los éxitos de Salvador Illa (PSC) en Cataluña y los de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía. Y "asesoramientos" al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), al de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y al valenciano Ximo Puig (PSPV), para quien hizo trabajos en 2014 para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos y también en la precampaña electoral autonómica de 2019.

El miércoles será el turno de la declaración de Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional con Mazón y también con Juanfran Pérez Llorca. La jueza de la dana cita a Francisco González porque "la señora Pradas tenía como contacto 'Paco González, Prensa Presidencia', los motivos que la justificarían es que los tres hablaron varias veces entre ellos entre las 18.25 horas y las 18:48 horas". Y el viernes está citada Maite Gómez, la jefa de prensa de Carlos Mazón.