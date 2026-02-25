Consulta todos los documentos desclasificados del 23-F
Ya están disponibles desde la web de Moncloa las "153 unidades documentales" del intento del golpe de estado del 23 de febrero de 1981
El Gobierno ha desclasificado esta mañana los documentos relativos al 23-F, un día después de que el Consejo de Ministros aprobase esta decisión. Se trata de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", según explicó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.
Los documentos secretos del 23-F desclasificados por el Gobierno incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID previas a la asonada, durante el asalto y posteriores.
Consulta los documentos desclasificados del 23-F
Desde la web de Moncloa se pueden consultar los 153 archivos desclasificados del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 que hasta hoy eran secretos.
