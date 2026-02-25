Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

Aznar, sobre la desclasificación del 23-F: "Sánchez desvía la atención de salida de presos de ETA"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ve en la decisión de desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23-F un intento de Pedro Sánchez de desviar la atención ante la salida de presos de ETA de las cárceles o de la corrupción "gigantesca" del PSOE, y asegura que al presidente "le importa todo nada" salvo seguir en el poder.

Aznar, que considera a Pedro Sánchez ejemplo de ese populismo que tiene el poder como un fin en sí mismo y que justifica todo por estar en el poder, ha insistido en que al presidente del Gobierno "le da igual regularizar 3 millones de inmigrantes que levantar el secreto del 23F".