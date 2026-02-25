Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

23F, el golpe de Estado

La trama del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios para acabar con el Gobierno de Suárez

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación y reacciones

Planificación movimientos para el golpe de Estado

Planificación movimientos para el golpe de Estado / Redacción

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Un documento incautado por la Guardia Civil y desclasificado este miércoles demuestra que la trama que urdió el golpe de Estado del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios distintos para acabar con el Gobierno de Adolfo Suárez. El texto, fechado en noviembre de 1980, dos meses antes de la asonada, muestra un esquema bajo el título "Panorámica de Operaciones en marcha" en el que se recogen todos los planes, los que seguían la vía militar, la civil o aquellos de naturaleza mixta. Además, se detalla quién ocuparía la presidencia del Gobierno en cada situación.

