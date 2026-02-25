El PP genera dudas sobre la salud de Pedro Sánchez y el Gobierno le acusa de "difundir bulos y mentiras"

El Partido Popular ha elevado hoy al Pleno del Congreso una información sobre un supuesto problema de salud de Pedro Sánchez que ha sido negado por Moncloa y calificada como "un bulo". La portavoz adjunta de los populares, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado los últimos segundos de su pregunta al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para asegurar: "¿Tiene el presidente del Gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico".

Bolaños ha respondido que "cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta de que siempre hay un escalón que está más abajo". El titular de Justicia ha espetado que la diputada popular se ha convertido "en un señuelo del voto ultraderechista": "La manda su partido a Aragón a ver si consigue algún voto ultra junto con Vito Quiles y consiguen lo contrario: movilizar el voto de Vox". "Su partido no se da cuenta de que usted efectivamente es un activo electoral, pero un activo para el PSOE", ha concluido el ministro.

La afirmación de la diputada del PP ha despertado la indignación de la bancada socialista, que la han acusado de "irresponsable" y de "actitudes ultras". Fuentes del Gobierno en conversación con este diario han calificado su intervención de "lamentable". "El PP se convierte una vez más en difusor irresponsable de bulos y mentiras, ahora sobre la salud del presidente". "Es absolutamente falso que sufra ninguna enfermedad", han añadido.

Álvarez de Toledo se ha referido, sin citarla expresamente, a una información de Libertad Digital que afirma que Sánchez está siendo "tratado por una dolencia cardiovascular desde hace meses en el hospital Ramón y Cajal" de Madrid. Según la misma, este problema "podría derivar en una trombosis o un infarto". Moncloa ha asegurado que estas informaciones son falsas.

En su intervención, la dirigente de FAES, la fundación que preside José María Aznar, ha sembrado dudas de forma implícita incluso sobre la próxima convocatoria electoral tras acusar al líder del PSOE de haber ganado las primarias del partido "con avales amañados", "votos falsos" y "censos manipulados". "El equipo de Sánchez robó las primarias a sus propios compañeros, no una, sino dos veces, y no hay dos sin tres", espetó sugiriendo que Sánchez puede volver a caer en lo que llamó "un crimen de lesa democracia".