El alcalde de Almussafes agita una rebelión comarcal mientras el PSOE de la Comunidad Valenciana le expedienta por deslealtad

La crisis en torno al PSPV de la localidad de Almussafes por las denuncias de acoso laboral y sexual contra el alcalde Toni González ha entrado ya en una fase de descontrol y desafío, desbordando los límites locales. Tras la subida de tensión del pasado fin de semana, con una carta de los concejales afines al alcalde contra la dirección de Diana Morant, esta semana la ruptura ya es total e indisimulada por todas las partes hasta el punto de acabar en un expediente interno a González por parte del PSPV por “deslealtad”.

El Comité de Ética y Garantías del PSPV, un órgano independiente a la dirección de la formación, ha abierto un expediente al alcalde de Almussafes por deslealtad al proyecto socialista ante sus coqueteos con 'Ens Uneix', por amenazas veladas a Morant y por amedrentar a una de las víctimas que denunció al alcalde ante el PSOE y a quien la empresa pública de la localidad ha despedido por supuesta “revelación de secretos”.

El expediente en el PSPV se va a instruir en paralelo a las denuncias que se investigan en la sede federal de Ferraz, a través del canal interno de denuncia (CADE), de dos mujeres contra el primer edil por acoso sexual. Se espera que se resuelvan durante este primer trimestre, después de que González declarara en enero. El proceso es prorrogable tres meses más.

Su comparecencia ante el órgano instructor fue con la militancia suspendida temporalmente y ya sin los cargos orgánicos que hasta diciembre desempeñaba y a los que renunció. González era miembro de la ejecutiva de país, vicesecretario general del PSPV en la provincia de Valencia y líder de la agrupación local.

Mientras esto se decide entre València y Madrid, en Almussafes la agrupación socialista se ha constituido en ‘república independiente’, donde ya no se reconoce la autoridad de la dirección autonómica. “Ni la gestora ni Diana Morant ni Vicent Mascarell tienen mando en plaza en Almussafes”, desafiaba este miércoles en el entorno del alcalde.

Reunión del órgano suspendido

Ayer, de hecho, estaba prevista una reunión de la ejecutiva local del PSPV, o mejor dicho, una reunión de las personas que integraban esta ejecutiva, que quedó disuelta por el partido antes de crear una gestora comandada por la diputada Rosa Peris.

No se esperan decisiones irreversibles, pero el partido el Almussafes, tras tres meses de calma tensa, ha comenzado a agitar con intensidad el fantasma de la ruptura. El escenario de una salida en bloque del partido, con vistas a configurar una candidatura municipalista como ya sucedió en Ontinyent con Ens Uneix, es el elefante en la habitación en el PSPV.

Alguien en Almussafes, de hecho, habría inscrito la marca 'Almussafes Ens Uneix', pero aún no aparece en el registro de partidos del Ministerio de Interior. No hay nada firme, al menos así lo señalan desde Ontinyent, donde reconocen la empatía con González y sus buenas relaciones, pero descartan realizar cualquier movimiento hasta que se aclare el proceso contra el alcalde. También rechazan que se les utilice como elemento de presión.

Noticias relacionadas

Desde Almussafes, por su parte, sí señalan que se han producido algunos encuentros con responsables de Ens Uneix. No solo eso: los socialistas de Almussafes estarían reuniéndose también con militantes socialistas de otros municipios, como Sueca o Sollana, donde se han producido también conflictos con el partido que han desembocado en salidas. La idea sería organizar a todos los descontentos. González y su entorno apuntan directamente al alcalde de Cullera y peso pesado de la dirección nacional, Jordi Mayor, así como a María Such, también de la Ribera y de la ejecutiva de la Diana Morant. Este miércoles, de hecho, en declaraciones a À Punt, el alcalde anticipaba que presentará una querella contra Morant per haberle llamado "putero".