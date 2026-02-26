Política
Crisis en Vox en Murcia: dimite en bloque la dirección regional para hacer caer a Antelo
Con esta decisión, provocada por un "profundo desacuerdo con la gestión" del hasta ahora presidente, Abascal toma las riendas
Jaime Ferrán
El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de VOX en la Región de Murcia ha dimitido en pleno este jueves por la noche "por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo", afiman desde la formación.
El objetivo de esta decisión es permitir que la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una "grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", explican.
Esta era una de las posibilidades que se barajaban para provocar la salida de José Ángel Antelo del Comité Ejecutivo Provincial. El CEP lo forman, además del presidente (Antelo), la vicepresidenta, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio Martínez Nieto; el encargado de Intermunicipal, Antonio Martínez Sánchez; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver.
Cesando todos al mismo tiempo, el CEP desaparece y el partido impondría una gestora sin necesidad de que Antelo presente su dimisión por sí mismo.
