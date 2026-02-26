Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Los bulos y rumores van a seguir porque esto es un negocio"

LLo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado. Sus argumentos tiene.

Todo arrancó el 20 de noviembre de 2025, cuando Cercas presentó en el Congreso la serie basada en Anatomía de un instante, un libro donde profundiza con datos y testimonios en aquel 23-F: "Le rogué al presidente del Gobierno que desclasificase todo. La interpretación del golpe no iba a cambiar en lo esencial. De hecho, sabemos la verdad desde hace tiempo. yo mismo la conté en esta obra. Ahora bien, los bulos y rumores van a seguir porque esto es un negocio. No acabaremos con ellos, pero a partir de ahora van a tener menos lugares a los que agarrarse. Estoy feliz".

Entre las conversaciones que han sido desveladas se encuentran las que Carmen Díez Pereira tuvo con el teniente coronel Antonio Rejero, su marido: "Otra vez te han dejado solo". También hay un manuscrito anónimo que califica de error error "dejar al Borbón libre y tratarlo como si fuera un caballero". Por su parte, los archivos del CNI relatan la tensa conversación que el rey Juan Carlos mantuvo con Alfonso Armada, jefe del Estado Mayor del Ejército. Asimismo, las cintas de la Unidad Militar Pardo revelan las instrucciones dadas a los soldados que ocuparon RTVE: "No hablar con nadie. El primer tiro al aire y el segundo a dar".

Javier Cercas, fotografiado en Barcelona. / MANU MITRU

Según Cercas, la mayoría de estos documentos ya eran conocidos. "Si releéis Anatomía de un instante, lo podéis comprobar. Otros estaban incluso publicados. Y los que eran totalmente desconocidos no hacen más que reafirmar lo que sabíamos. Por ejemplo, hay un parte del Partido Comunista que refleja cierto miedo a las mentiras que se habían lanzado contra el rey. El objetivo de quienes las lanzaban era quitarse responsabilidades. En definitiva, lo que han hecho siempre los golpistas". ¿Qué aportan entonces? El escritor es claro: "Nada. El gran secreto del golpe de Estados es que no hay ningún secreto. ¿Lo sabemos todo? Obviamente, no. Pero conocemos bastante al respecto. A veces, la verdad es aburrida".

¿Sociedad polarizada?

En Soldados de Salamina, Cercas pone el foco en Rafael Sánchez Mazas, escritor e ideólogo de la Falange Española y estrecho colaborador de José Antonio Primo de Rivera. La guerra civil estaba acabando y las tropas nacionales avanzaban hacia Cataluña. Las republicanas, por su parte, se retiraban, arrasando puentes y vías de comunicación. El protagonista, preso en Barcelona, logró escapar de un fusilamiento colectivo. Entonces, lo localiza un soldado republicano. Sorprendentemente, éste le perdona la vida y procede a esconderse. "La literatura de verdad tiene que ser equidistante. Hay que dar a los personajes sus mejores razones. Lo peor que puedes hacer como escritor es decir a los lectores quiénes son los buenos y los malos. En este caso, intenté comprender a un falangista de primer nivel. Y me limité a contar lo que hizo. Luego los lectores sacarán sus conclusiones. Hay que confiar en su inteligencia, no hay que tratarlos como tontos".

Cercas ha explicado en distintas ocasiones que la temática central del libro no es la guerra civil, la cual, por otra parte, está abordada desde un punto de vista no convencional, al comenzar con una matanza cuyas víctimas son los franquistas. Se desconoce el número exacto de ejemplares que su novela, la cuarta, ganadora del premio Salambó de Narrativa, ha despachado. "En su momento se dijo que más de un millón, pero es imposible saberlo por todas las ediciones que ha tenido", apunta. ¿Podría extrapolarse algo de aquella historia a la actualidad? Más bien poco: "La sociedad no está hoy más polarizada. Otra cosa es que haya un interés para que sea así. Sin embargo, estamos mucho menos divididos que en Estados Unidos. La gente no se pelea en la calle. Tenemos que diferenciar entre la literatura y la vida. Como escritor soy una cosa y como ciudadano otra".