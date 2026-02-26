Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez MagdalenaNueva tienda PorcelanosaDesalojo escape gasPrograma oficial Magdalena 2026Jubilados proyecto eólico
instagramlinkedin

Pleno

La prohibición del burka y el niqab sale adelante en Murcia con el apoyo de PP y Vox

Solo quedan excluidos los casos contraindicados por razones médicas, laborales y profesionales, así como durante la celebración de actos culturales y por condiciones meteorológicas adversas

La iniciativa se aprobó a raíz de una moción presentada por Vox.

La iniciativa se aprobó a raíz de una moción presentada por Vox. / Vox

Judit López Picazo

La prohibición del burka y el niqab sale adelante en el Pleno de Murcia con los votos a favor de PP y Vox. La iniciativa insta a modificar normas estatales para permitir que en dependencias municipales "se permita la identificación visual del rostro, con independencia de su origen, motivación o significado, y se garantice la proporcionalidad y pleno respeto a los derechos fundamentales, y resulte imprescindible".

Así, solo quedan excluidos los casos contraindicados por razones médicas, laborales y de protección profesional, así como durante la celebración de actividades culturales, festivas o tradicionales autorizadas. También se excluyen de esta regulación las situaciones en las que haya condiciones meteorológicas adversas y en otros supuestos expresamente previstos por norma con rango de ley.

Esta prohibición ya se ha aprobado en los ayuntamientos de ciudades como Alcalá de Henares, Lorca (Murcia), Níjar (Almería) y Burgos y se incorpora ahora en el municipio de Murcia.

Medidas

La propuesta se aprobó a raíz de una moción que llevaron los de Abascal a la sesión plenaria para regular el acceso a dependencias municipales con burka, niqab u otras prendas equivalentes para "permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad", defendida por el concejal Fernando Sánchez-Parra, quien declaró que estas prendas son "una cárcel de tela".

Ante esta propuesta, el PP presentó una moción alternativa, que contó con el apoyo de Vox y los votos en contra de los concejales del PSOE, en la que se insta al Gobierno de España a contemplar también las modificaciones legales necesarias para que, en el ámbito de las dependencias, instalaciones y edificios de titularidad municipal o de acceso público, se permita la identificación visual del rostro.

Noticias relacionadas

Entre las propuestas recogidas en la moción aprobada, se encuentran apoyar la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo Popular en las Cortes Generales relativa a la regulación del burka y el niqab; incorporar un nuevo apartado a la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local que recoja la prohibición de utilizar prendas y elementos que oculten integralmente el rostro; y modificar la Ley de Bases de Régimen Local, para permitir a los municipios elaborar ordenanzas o protocolos que regulen el uso de este tipo de prendas en espacios públicos, con posibilidad de añadir un régimen sancionador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AP7 reabre tras el accidente múltiple con 10 heridos provocado por la niebla
  2. Los jubilados de un pueblo de Castellón ya sacan beneficio del macropoyecto eólico del Clúster del Maestrazgo
  3. Una empresa invertirá 14 millones para construir un almacén de 36 metros de altura en Onda
  4. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"
  5. Nuevo movimiento en la cerámica de Castellón: Equipe pasa a manos del grupo austriaco Wienerberger
  6. Nuevo caso de violencia machista en Castellón: los bomberos tuvieron que echar la puerta abajo
  7. Castellón mira al cielo con la Magdalena a la vuelta de la esquina: La Aemet marca cuándo empiezan las lluvias
  8. Mapa | ¿Dónde viven los abonados del CD Castellón?

EEUU e Irán cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo mientras el miedo a una guerra entre ambos países aumenta

EEUU e Irán cierran la tercera ronda de negociaciones sin acuerdo mientras el miedo a una guerra entre ambos países aumenta

Galería: Las mejores imágenes de la visita de Miguel Induráin a les Alqueries para inaugurar una calle con su nombre

Galería: Las mejores imágenes de la visita de Miguel Induráin a les Alqueries para inaugurar una calle con su nombre

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

Tokenización y mentiras, tabús éticos de los nuevos tiempos

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Culla inicia una nueva actuación de mejora urbana financiada por la Unión Europea

Culla inicia una nueva actuación de mejora urbana financiada por la Unión Europea

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

Familiares y amigos despiden a Tejero en Xàtiva

Vila-real insta al Gobierno a aprobar un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector industrial y cerámico

Vila-real insta al Gobierno a aprobar un plan de emergencia para impulsar la cogeneración y defender el sector industrial y cerámico
Tracking Pixel Contents