Vox salva los muebles a Barcala con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, salva el primer "match ball" del escándalo de las viviendas protegidas gracias al apoyo de Vox. Pese a que los ultras exigieron la dimisión del regidor en el último pleno, han bloqueado una iniciativa de la izquierda que buscaba reprobar al dirigente popular y exigir su renuncia al cargo. Tras un mes de silencio en el que los de Abascal se habían encomendado al "No hay declaraciones", la excusa para volver a convertirse en el salvavidas del alcalde ha sido su negativa a "pactar con la extrema izquierda".

De la contundencia a la complicidad, ese ha sido el camino recorrido por Vox en Alicante con las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus, cuyas viviendas protegidas han terminado vinculadas a personas relacionadas con el PP, el propio Ayuntamiento y la Generalitat. Los últimos casos destapados por INFORMACIÓN: la hija de un alto funcionario de Urbanismo, que reside en la urbanización con su pareja; y el hijo de una concejala del PP de San Vicente (dueño de una asesoría con tres despachos), que hace lo propio con su mujer, directora general de la conocida clínica estética Enea.

Vox impide reprobar al alcalde

En un pleno extraordinario que se celebró a principios de este mes de febrero, a petición de la izquierda, la formación de ultraderecha fue especialmente contundente con el alcalde. Los de Abascal pidieron en hasta dos ocasiones la dimisión de Luis Barcala, al que responsabilizaron políticamente del escándalo. Desde entonces, en plenas negociaciones del PP y Vox por territorios como Extremadura o Aragón, los concejales alicantinos de la agrupación se instalaron en el silencio: "No hay declaraciones" ha sido la única frase que ha salido de forma oficial del despacho de los ultras.

Un silencio que se ha roto este jueves, casi un mes más tarde, en otra sesión plenaria que ha vuelto a girar en torno al polémico edificio de La Condomina. Vox ha vuelto a votar de la mano del PP para bloquear una iniciativa conjunta de los grupos de izquierda que reclamaba reprobar a Barcala y, a su vez, exigir su dimisión. "No vamos a participar en el teatro político de la izquierda", ha apuntado Carmen Robledillo, portavoz de Vox.

La líder de los ultras ha asegurado que "el PSOE y sus socios son la mayor maquinaria de corrupción de Europa" y ha indicado que su formación "no participará del circo político". En este sentido, Robledillo ha solicitado igualmente la renuncia del alcalde, pese a que ha votado en contra de exigirla: "Nuestra petición de dimisión no depende de ustedes, sino de nuestros principios".

No obstante, Vox ha insistido en que “la responsabilidad política es evidente” y en que la confianza de la ciudadanía en Barcala "se ha visto gravemente dañada". Por todo ello, al entender que el Ayuntamiento está “manchado bajo sospecha corripcion” por Les Naus, el dirigente popular "tiene que dimitir".

La izquierda aprieta

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha calificado de "obsceno y repugnante" el escándalo de Les Naus para los alicantinos que no tienen una vivienda propia. "Usted no es la víctima, lo es el pueblo de Alicante", ha espetado al alcalde. La edil socialista se ha preguntado si el regidor "lo sabía o no", manifestando que, en ambos casos, el dirigente debería "marcharse ya".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado directamente a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali: "¿Por qué recibió un informe el 14 de enero y no hizo nada?", ha preguntado. "Usted lo sabía todo y lo ocultó", ha recriminado posteriormente al regidor alicantino. El valencianista ha lamentado también que "el alcalde dijo que no había nadie más" pero hoy INFORMACIÓN publica que un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus. Por todo ello, ha exigido la dimisión del alcalde.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha recordado que la vivienda pública nació "para garantizar el acceso al que no puede acudir al mercado libre" y ha pedido a Barcala "que se vaya", por ser "el máximo responsable político". Para el concejal, "aquí, en el Ayuntamiento, la pregunta no es si hay delito, es si Barcala ha protegido la ejemplaridad". Según Copé, "la dimisión es la única forma de proteger la institución".