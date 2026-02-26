Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Zarzuela dice que es una "decisión personal" del rey emérito si regresa a España

La Casa Real responde tras el apoyo público de Alberto Núñez Feijóo al retorno del emérito, mientras el Gobierno insiste en que no le corresponde intervenir en esa decisión

El Rey Juan Carlos durante su última visita en Sanxenxo

El Rey Juan Carlos durante su última visita en Sanxenxo / EUROPA PRESS

Europa Press

El regreso de Juan Carlos I a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos es una "decisión personal" de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas, han señalado fuentes de la Casa del Rey.

Desde Zarzuela han querido salir así al paso del debate que ha surgido este jueves después de que, tras la desclasificación de los documentos relacionados con el 23F, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, haya defendido el regreso del rey emérito a España, incidiendo en que, igual que fue él quien decidió trasladarse a Abu Dabi en agosto de 2020, tiene que ser él quien decida regresar.

"Creo que sería deseable que el rey emérito regresara a España", ha asegurado en un mensaje en 'X', esgrimiendo que la desclasificación de los documentos del golpe de Estado de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". Feijóo ha indicado que el propio emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria" pero ha considerado que "quien contribuyó a sostener" la democracia y las libertades "en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".

Fuentes de la dirección del PP han señalado que Feijóo ha hablado "personalmente" con Zarzuela, antes de escribir este mensaje en redes sociales. Desde la Casa del Rey, han confirmado que ha habido un contacto previo a que se produjera la publicación del mensaje.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sostenido que la decisión de regresar a España "depende exclusivamente de él" y "en su caso, de la Casa Real". En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, Bolaños ha asegurado que "no le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición" esta decisión.

