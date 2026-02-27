El regreso de Juan Carlos I
Felipe VI insta a su padre a “recuperar la residencia fiscal en España” si quiere volver
La Casa del Rey concreta que Juan Carlos I debería tomar esa medida para "salvaguardar" su propia imagen y también la de la Corona
La condición ya se se sabía que estaba sobre la mesa pero Felipe VI ha querido asumirla en primera persona. Tras el revuelo desatado con la propuesta de Alberto Núñez Feijóo (PP) de que ya ha llegado el momento de que vuelva Juan Carlos I a vivir a España, la Zarzuela ha insistido este viernes en que el rey emérito puede volver "cuando quiera" pero, si lo hace, "debería recuperar la residencia fiscal en España". El exjefe de Estado vive en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, cuando se marchó del país para intentar que sus escándalos financieros, por el dinero que había tenido escondido en paraísos fiscales, no afectaran a su hijo.
La Casa del Rey concreta que esa residencia fiscal en España ayudaría a "salvaguardar la imagen y la reputación" de Juan Carlos I de "especulaciones y posibles críticas" y por consiguiente también ayudaría a "salvaguardar la Corona como institución". Otra de las condiciones conocidas y públicas sería que no podría pernoctar en el Palacio de la Zarzuela aunque este viernes, tras este aviso público de Felipe VI, la Casa del Rey no ha querido contestar preguntas sobre ese extremo.
Feijóo lanzó la idea del regreso después de que los papeles desclasificados del golpe de estado del 23F apuntalaran el relato oficial de que Juan Carlos I detuvo la asonada militar desde el primer momento.
