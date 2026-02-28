Exigen al Gobierno que "reconsidere sus inversiones en los aeropuertos valencianos" y "deje de despreciarlos"

El portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha exigido al Ejecutivo central que "deje de despreciar a los valencianos y reconsidere sus inversiones en los aeropuertos valencianos".

"Desde el Gobierno de España solo se ponen impedimentos que bloquean el crecimiento de los aeropuertos valencianos, una infraestructura clave para el crecimiento futuro de la Comunitat, con inconcretas promesas de futuro que siempre se quedan en el aire. Estamos cansados del permanente desprecio de Sánchez a los valencianos", ha afirmado el 'popular' en un comunicado.

En este sentido, el PP ha registrado una propuesta en Les Corts en la que instan al Gobierno de España a "la ampliación del área terminal del Aeropuerto Internacional Valencia-Manises, a las obras de conexión ferroviaria del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche Miguel Hernández con las ciudades de Alicante y Elche y, en tercer lugar, a la ampliación del Aeropuerto Internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, con una segunda pista, y su terminal".

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031 es "un insulto" para la Comunitat Valenciana "al menospreciar los aeropuertos valencianos en el plan de inversiones", ha dicho el 'popular'.

"Prevé cerca de 10.000 millones en total para la red aeroportuaria española, pero nuestros aeropuertos recibirán una inversión que no se ajusta a su importancia y creciente peso. Solo un ejemplo: Aena destinará diez veces menos al aeropuerto de Valencia que al de Madrid. Esta falta de inversiones limitará seriamente a corto plazo el crecimiento del aeropuerto de Valencia y el Elche-Alicante ante la evolución real del tráfico de pasajeros", ha comentado.

Para González de Zárate, "los números deberían ser suficientes para avalar esta inversión, con números récord en los tres aeropuertos de la Comunitat Valenciana". "El aeropuerto de Castellón cuenta con 318.000 usuarios (+16 por ciento), superando en número de pasajeros a 18 aeropuertos de la red de Aena, con 19,9 millones de pasajeros en 2025 en Alicante (+8,5%) y 11,8 millones en Valencia (+9,6%). Y este año 2026 se ha registrado el mejor mes de enero de toda la historia con 1,1 millones de pasajeros en Alicante-Elche (4,7%) y 756.281 (+7%) en Valencia", ha resaltado.

Por ello, el portavoz 'popular' ha denunciado el "abandono sistemático del Gobierno central a las infraestructuras valencianas", al tiempo que ha afeado que "ni ponen fecha a la ampliación de Manises ni quieren la construcción de una segunda pista en el de Alicante-Elche Miguel Hernández". "Resulta llamativo que mientras Aena presume de récords y beneficios, los valencianos seguimos esperando las mejoras prometidas en los aeropuertos de Valencia y Alicante", ha agregado.

Por último, González de Zárate ha manifestado que "la ampliación de los aeropuertos es urgente porque ya está operando en niveles muy elevados de capacidad y necesitan adaptarse al crecimiento continuado de la demanda". "Es muy llamativo el silencio de --Pilar-- Bernabé y --Diana-- Morant ante la falta de inversiones en infraestructuras del Gobierno sanchista en nuestra Comunitat. Ellas forman parte de él y no hacen nada para reivindicarlas. Están a otras cosas", ha sentenciado.