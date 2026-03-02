Rubén Porto, español en Omán: "Vivimos con incertidumbre, no sabemos cómo van a transcurrir los días, espero que se rebaje la tensión geopolítica"

Una tensa espera. Es lo que están viviendo los asturianos que viven en los distintos países de Oriente Medio y del Golfo Pérsico a causa de los bombardeos cruzados entre Estados Unidos e Israeo, por un lado, y el régimen iraní por otro. Rubén Porto Alonso (Oviedo, 1988) vive en la capial de Omán, Muscat, donde por el momento no ha habido ataques. “Pero sí que es verdad que hoy (por el domingo) se atacó Dukun, que es una ciudad que está al sureste de Oman y han atacado un puerto con dos drones suicidas”.

Rubén Porto Alonso, que reside en Omán desde finales de 2023, es el director general para Oriente Medio de Insparya Global Hair Medical Clinic S.L, el conglomerado portugués de clínicas capilares que en 2019 adquirió el futbolista Cristiano Ronaldo, ex del Real Madrid y actualmente en el Al-Nassr F. C., de la liga saudí. Es la compañía líder en Europa en trasplantes capilares. Desde su apertura, hace quince años, Insparya atendió a 70.000 pacientes. De media hacen 1.500 trasplantes de pelo al año.

Así explica a LA NUEVA ESPAÑA cómo está viviendo estos días: “La sensación actual personal es un poco de incertidumbre, sí que es verdad que estamos en una calma, pero al final no deja ser una calma un poco tensa por tener los espacios aéreos cerrados y por las noticias que nos van llegando sobre la situación geopolítica, que no sabemos mucho cuáles son verdaderas y cuáles son falsas”. Rubén Porto reconoce que, pese a no haber asistido a ningún ataque “evidentemente sí que tenemos preocupación porque al final no sabemos cómo van a transcurrir los días”. Y añade: “Ahora todo es muy reciente y creo que hay que tener calma para ver cómo transcurre los siguientes días. Ya parecía que iba a suceder lo mismo en junio y al final se rebajó la tensión geopolítica. Esperemos que esta vez suceda exactamente lo mismo”.

Noticias relacionadas

En esta tensa espera, Rubén Porto reconoce que se siente atendido tanto por el Gobierno de Omán como por la embajada española en la zona: “De momento sí que tenemos que decir que tanto la embajada como el propio gobierno de Oman nos está facilitando toda la información y, por ahora, es una información muy tranquila. Nada, tendremos que esperar a que sepamos más noticias para ver cómo evoluciona un poco todo esto”.