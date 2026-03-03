Castilla y León, el primer matrimonio regional PP-Vox, que acabó en ruptura

El de Castilla y León fue el primer "matrimonio" autonómico entre PP y Vox. La Comunidad fue al inicio de la legislatura que ahora concluye ahora el experimento inicial que rompió el cordón sanitario al partido de Santiago Abascal y abrió la puerta a los gobiernos de coalición que posteriormente se sellaron en otros cuatro Ejecutivos autonómicos. Hace la próxima semana cuatro años, ambas formaciones anunciaron un Gobierno de coalición "sólido y estable" en la que es la Autonomía más extensa de España y una de las más grandes de Europa.

El pacto de caballeros no solo afectaba a las carteras del Ejecutivo castellano y leonés, sino que establecía también el "reparto" de cargos en las Cortes de Castilla y León. En el Parlamento autonómico, de hecho, la Presidencia recayó en Carlos Pollán, un jurista vinculado a un equipo de balonmano leonés que, pese a la posterior ruptura de "la pareja de hecho" con el PP, mantuvo la máxima representación de las Cortes regionales hasta el final del mandato y hoy en día es el candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Vox.

La reina Letizia y el rey Felipe VI saludan a Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán, respectivamente. | CAMPILLO - ICAL (ARCHIVO)

El reparto de responsabilidades incluyó además que el partido de Santiago Abascal tuviera en la Junta de Castilla y León la vicepresidencia del Gobierno autonómico y tres de las diez consejerías. Como cabezas visibles de ese acuerdo figuraron un desconocido hasta entonces en política Juan García-Gallardo y el que ha sido presidente autonómico los últimos siete años, Alfonso Fernández Mañueco, que pasó de pactar con Cs en su primer mandato a hacerlo con Vox en el segundo. El de García-Gallardo y Fernández Mañueco resultó un "matrimonio" que acabó mal avenido a poco más de mitad de legislatura, por mucho que PP y Vox parezcan estar llamados a entenderse de nuevo tras el 15M.

Áreas de poder

El gobierno de coalición contó como vicepresidente con el que desde apenas unos meses antes era líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo. Pese a no reservarse apenas competencias para la Vicepresidencia, fue la cabeza visible de su partido en el tándem con el PP y quien marcó la batuta de la nueva sinfonía que sonaba políticamente en el Gobierno de Castilla y León. Junto a él, la formación a la derecha del PP también se quedó con las consejerías de Industria, Comercio y Empleo; Cultura, Turismo y Deporte; y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y Juan García-Gallardo (Vox).-FOTODELDIA- GRAF4230. VALLADOLID, 20/04/2022.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), conversa con el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), durante el acto de toma de posesión de los miembros del nuevo Gobierno en Castilla y León tras la coalición entre el PP y Vox, este miércoles en Valladolid. EFE/ Raúl García / REDACCIÓN| Raúl García / EFE

En la primera de ellas, dirigida por Mariano Veganzones durante los dos años y cuatro meses de "matrimonio" PP-Vox, fue en la que más se notó el viraje en la política de la Junta.

Ruptura del Diálogo Social

El Diálogo Social que había marcado las últimas legislaturas, en el que sindicatos de clase, representantes empresariales y Gobierno autonómico se pusieron de acuerdo para ir de la mano en las políticas de empleo, saltó por los aires de la noche a la mañana y las relaciones entre Veganzones y UGT y CC OO fueron especialmente tensas. De hecho, el consejero de Vox, además de retirar parte de la financiación a los agentes sociales a través del Serla y de los cursos de formación, llegó a llamar a los sindicalistas "comegambas" y les pidió que devolvieran "lo robado", lo que desencadenó una querella por parte de los sindicatos que acabó sin condena penal pero con el reproche judicial por unas expresiones "incorrectas, ofensivas e hirientes".

El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León de Vox, Juan García-Gallardo (d), y el consejero de Empleo, del mismo partido, Mariano Veganzones. / R. García / EFE

En materia de Agricultura, un área con un importante peso en Castilla y León pero con políticas de ayudas muy marcadas por las directrices europeas, el desembarco de Vox no se dejó notar tanto y tampoco las políticas fueron tan beligerantes con algunos de los actores del sector. De hecho, se siguió el rumbo de diálogo con las organizaciones agrarias a la hora de abordar los grandes desafíos del campo, aunque el consejero de esa primera parte del mandato, Gerardo Dueñas, sí que dejó deslizar en sus comparecencias uno de los mantras de Vox: el ataque a las políticas medioambientales europeas frente al cambio climático. La tercera cartera, la de Cultura, mostró la impronta de Vox en la defensa de la tauromaquia, con la creación de un premio autonómico específico por parte de un consejero, Gonzalo Santonja, independiente nombrado por Vox, cuya sintonía con el PP fue tal que, cuando en julio de 2024 el partido de Santiago Abascal abandonó los Gobiernos autonómicos, él decidió seguir al frente de su Consejería y mantener el idilio con Fernández Mañueco.

Políticas de género

El PP logró mantener en la primera parte del mandato la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por lo que las políticas de lucha contra la violencia de género no se vieron afectadas por el Ejecutivo de coalición. No así, las laborales, que tras el giro de timón al inicio del mandato experimentaron un nuevo cambio de rumbo a partir de julio de 2024, con la nueva consejera al frente y hoy cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, que recompuso el diálogo con los agentes sociales.

Tras la ruptura de la coalición, la segunda parte del mandato que ahora concluye ha estado marcada por la falta de presupuestos y la imposibilidad de llegar a grandes acuerdos por parte del PP, ni a derecha, ni a izquierda. De hecho, en algunas cuestiones PSOE y Vox han votado en sintonía para forzar en el Parlamento autonómico una mayoría de oposición a la Junta. Una "pinza", como la ha definido el PP, que parece que vaya a tener poco recorrido, ya que las encuestas apuntan a que, como ha ocurrido en los comicios de Aragón y Extremadura, el PP y Vox están condenados a volver a ser un matrimonio bien avenido.