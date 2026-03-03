Educación
La Comunidad de Madrid anuncia un acuerdo con los rectores de las universidades públicas para un nuevo modelo de financiación
El acuerdo se rubricará este mediodía en la Real Casa de Correos
Víctor Rodríguez
La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual. Así lo trasladan desde el Gobierno regional. El acuerdo será firmado este mediodía en la Real Casa de Correos, momento en que se desvelarán los términos del mismo.
El asunto venía tensando la relación entre el gobierno de Ayuso y las universidades, que denuncian una infrafinanciación acumulada de 15 años. La cuestión estuvo en el centro del cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana que ocasionó la primera crisis de gobierno en el Ejecutivo de Ayuso en la legislatura de su mayoría absoluta.
- Con 24 años, crea su propia marca y exporta al año desde Castellón 10.000 pares de alpargatas y zapatillas
- Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- Juzgan a una administrativa y abogada de Castellón que ‘mordía’ las nóminas que preparaba
- El tiempo en Castellón: Fuertes cambios en el primer fin de semana de fiestas de la Magdalena
- El CD Castellón reubicará a los familiares de los visitantes tras los 'actos inaceptables de provocación por parte de personas vinculadas' al Racing de Santander
- Regantes de Castellón se plantan: hasta 3.000 euros de multa por destrozar sus acequias
- ¡Le cae una sanción de 38 partidos por agredir a un árbitro de Castellón!