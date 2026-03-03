Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Comunidad de Madrid anuncia un acuerdo con los rectores de las universidades públicas para un nuevo modelo de financiación

El acuerdo se rubricará este mediodía en la Real Casa de Correos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. / EP

Víctor Rodríguez

Madrid

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual. Así lo trasladan desde el Gobierno regional. El acuerdo será firmado este mediodía en la Real Casa de Correos, momento en que se desvelarán los términos del mismo.

El asunto venía tensando la relación entre el gobierno de Ayuso y las universidades, que denuncian una infrafinanciación acumulada de 15 años. La cuestión estuvo en el centro del cese del hasta hace dos semanas consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana que ocasionó la primera crisis de gobierno en el Ejecutivo de Ayuso en la legislatura de su mayoría absoluta.

