Extremadura encara una investidura incierta ante la amenaza de un bloqueo inédito

A las puertas del pleno de investidura de María Guardiola, que dará comienzo este martes a las 17.30 horas, Extremadura entra en una fase decisiva con el resultado aún en el aire. Salvo que salte la sorpresa a lo largo de la mañana, la candidata del PP llega a la cita sin tener amarrado el respaldo de Vox y con el diálogo envuelto en el hermetismo. Desde que el 13 de enero arrancaran las conversaciones para tratar de formar gobierno, ambos partidos solo han mantenido tres reuniones formales. Durante ese periodo el clima fue bronco, marcado por la tensión y los reproches, por lo que en la última semana se optó por suavizar el tono y no airear los contactos.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este lunes que veía "difícil" cerrar un acuerdo inminente con el PP para la investidura. Lo ha dicho desde la localidad soriana de Almazán, durante un acto en el marco de la campaña electoral en Castilla y León, donde ha admitido que las negociaciones no atravesaban "su mejor momento" tras semanas de desencuentros. "Se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas", ha afirmado, situando el foco en la falta de entendimiento y en la posibilidad de que no se alcance un acuerdo a tiempo.

"No sé si estamos más cerca del sí o del no", ha trasladado en referencia al sentido del voto de su partido en la primera votación, prevista para mañana miércoles y en la que se exige mayoría absoluta (33 de los 65 diputados). Abascal ha restado importancia a que ese primer intento no prospere y defendió incluso alargar la negociación "el tiempo necesario" para "llegar a acuerdos sin el ruido mediático de estos días". "Sea cual sea el resultado, nuestra mano sigue tendida", ha añadido, insistiendo en que Vox mantiene su "voluntad de construir una alternativa", aunque "con el reloj en contra".

En ese marco, el líder de Vox ha vuelto a marcar líneas rojas. Abascal ha advertido de que su partido no abandonó en 2024 gobiernos autonómicos (incluido el extremeño) de los que formaba parte "para volver ahora" a respaldar ejecutivos que, a su juicio, hagan "exactamente lo mismo" que motivó su salida. Y ha situado la política migratoria como uno de los ejes del pulso, rechazando cualquier acuerdo que suponga una "colaboración con Sánchez en el reparto de la inmigración ilegal". Ha dejado entrever que si el PP "rectifica" podría haber margen para un pacto, si bien considera que "no va a ser fácil".

Postura del PP

Mientras Vox enfría expectativas, el PP trata de sostener el mensaje de que aún hay partido. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha asegurado este lunes que los populares mantendrán abierta la negociación y que no tirarán la toalla. "Los ciudadanos no quieren bloqueo", sino "gobiernos estables", ha manifestado, recalcando que su partido seguirá trabajando "hasta el último momento" para que Guardiola pueda ser reelegida presidenta de la Junta.

Fúnez ha señalado que las negociaciones con Vox se desarrollan de forma "discreta", en línea con la hoja de ruta marcada por Génova, que la semana pasada impulsó un documento marco con las líneas básicas para cualquier acuerdo. La dirigente popular también ha subrayado que la dirección nacional no pretende "dirigir" las negociaciones, sino "acompañar" a los líderes autonómicos en un proceso que se trabaja en cada territorio. "Estamos activos y esperanzados", ha dicho, antes de remarcar el objetivo de un "gobierno fuerte y estable" en Extremadura. "No vamos a parar de trabajar, no vamos a parar de negociar", ha sentenciado, negando "tácticas electoralistas".

Cabe destacar que el calendario parlamentario está ya marcado. Este martes, Guardiola dispondrá de tiempo ilimitado para presentar su programa de gobierno desde la tribuna del hemiciclo. El miércoles intervendrán los cuatro grupos parlamentarios, con turnos fijados y réplica abierta de la candidata, antes de que tenga lugar primera votación nominal. Si no alcanza la mayoría absoluta, se celebrará una segunda votación 48 horas después, en la que ya tan solo bastaría con obtener mayoría simple.

En esta ocasión planea un escenario inédito que hasta ahora no se ha dado en Extremadura y es que la candidata no logre salir elegida ni en la primera ni en la segunda votación. En la región solo hay dos antecedentes de investiduras que se desbloquearon en la segunda votación. En 1995, el PSOE de Juan Carlos Rodríguez Ibarra perdió la mayoría absoluta e IU votó en contra en la primera votación. Dos días más tarde, el giro llegó con la abstención de IU, que permitió su reelección. En 2011, el PP de José Antonio Monago ganó sin mayoría absoluta e IU volvió a abstenerse 48 horas después para que este accediera a la presidencia.

Petición del PSOE

Desde el PSOE e Izquierda Unida, sí se han pronunciado representantes de la esfera regional. En el caso de los socialistas, la portavoz de su grupo parlamentario, Piedad Álvarez, ha exigido este lunes a Guardiola "conocer la verdad" y que aclarase si existe o no un acuerdo con Vox que garantice su reelección. Ha descrito un escenario de incertidumbre que, a su juicio, mantiene a la región sin rumbo y con el Parlamento extremeño "bloqueado".

Álvarez tampoco ha descartado que la candidata del PP retirase su candidatura, una opción que ha recordado que ya se ha dado en otras comunidades como Navarra, Cantabria o Aragón. "Soy incapaz de ponerme en la cabeza de Guardiola y diseñar un debate" sin tener cerrada la negociación, ya que ha advertido de que, si crítica a Vox, tiene el hándicap de que depende de él, y si le "hace la pelota" puede votar también ‘no’ a la investidura.

Desde Unidas por Extremadura, su portavoz Irene de Miguel ha denunciado la "opacidad absoluta" en la negociación PP-Vox, al tiempo que ha alertado que Guardiola se encamina a "un nuevo fracaso", al considerar que no logrará los apoyos. Ha manifestado a su vez que el pleno será "un mal trago" para la candidata y que esta debería admitir que se equivocó al convocar elecciones anticipadas y que fracasó en su intento de gobernar con mayoría absoluta.