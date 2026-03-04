Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres

El Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres a cuatro días del día mundial

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres / Sara Fernández

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Auditorio del Museo del Prado.

Un acto en el que el Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

