Feijóo y Esteban retoman el contacto tras toda una legislatura de enfrentamiento entre el PP y el PNV

Desde la moción de censura con la que Pedro Sánchez derrocó a Mariano Rajoy en junio de 2018, el hito inaugural de la actual Presidencia, las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Popular (PP) no han vuelto a ser iguales. Que los peneuvistas pasasen, casi sin solución de continuidad en aquella ocasión, de aprobarle a Rajoy sus últimos Presupuestos a votar sí de manera decisiva a la moción que le jubiló políticamente es una espina que aún no se ha digerido, casi una década después, en Génova y aledaños. De todo ello hablaron la semana pasada, en un encuentro en Madrid que ha trascendido este miércoles, los líderes de ambas formaciones, Alberto Núñez Feijóo y Aitor Esteban.

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del PP hace cuatro años hizo albergar entonces alguna esperanza de que las relaciones se reconducirían, dado que además siempre mantuvo como presidente de la Xunta de Galicia unas buenas relaciones con el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. Pero incluso eso ha cambiado desde entonces, tras relevarle Imanol Pradales en 2024 como jefe del Ejecutivo de Vitoria después de las elecciones autonómicas celebradas hace dos años.

Los malentendidos han sido constantes en estos años, con algunos episodios sonados, sobre todo a raíz de la amarga victoria de Feijóo en las elecciones generales de julio de 2023, que no le permitieron derrocar a Sánchez. El voto de los cinco diputados peneuvistas hubiera bastado, aritméticamente, para que la investidura a la que llegó a presentarse saliera adelante, pero Esteban, entonces portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, le reiteró que con Vox en la ecuación eso era imposible. E incluso más tarde, en la investidura de Sánchez que sí apoyó su grupo, provocó un gran rumor en el hemiciclo cuando se refirió crípticamente a las cosas que le habría ofrecido el PP a cambio de su voto, sin conseguirlo.

Con estos antecedentes, y otros como las invectivas contra el PNV del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien en una entrevista en EL PERIÓDICO este otoño excluyó a los peneuvistas del espacio del centroderecha en el que sí dijo ver a Junts per Catalunya, e incluso les equiparó a Bildu, este miércoles se produjo en Bilbao una escena de cierto deshielo. Tanto Esteban, ahora presidente del partido, como su antecesor, Andoni Ortuzar, asistieron al desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Euskadi que protagonizó Feijóo en la capital vasca arropando al presidente del PP en esta comunidad. Y allí el líder del PP desveló una conversación mantenida la semana pasada con Esteban. Fue en realidad un encuentro formal, celebrado la semana pasada en Madrid, que tanto fuentes de Génova como del PNV confirman sin dar más detalles. Y tampoco mayor importancia. Pero comparado con toda una legislatura de enfrentamiento, para un oasis o un gesto de deshielo.

Aun así, fuentes peneuvistas lo inscriben en la mera relación institucional, incluida la presencia de Esteban en el desayuno informativo de marras, propia del partido que gobierna en Euskadi, y el propio Feijóo, en su alocución pública, no evitó volver a criticar al PNV, con Esteban y Ortuzar escuchándole en las primeras filas, por su apoyo al "sanchismo", según dijo.