La guerra de Irán
Así es la fragata Cristóbal Colón, el buque de guerra elegido por Defensa para la defensa de Chipre
La Armada envía a su activo más potente en guerra naval de superficie, con el mejor sistema antimisil y con las mejores armas anti drones
No es el buque insignia de la flota española, pero sí la fragata con más capacidades de defensa propia y ajena de las que tiene disponibles la Armada. La elección de la Cristóbal Colón para la contribución de España a la misión europea de la defensa de Chipre no es casual, y está determinada por la modernidad de sus sistemas.
La Cristóbal Colón pertenece a la serie F100 de las fragatas españolas, pero se desmarca de las primeras de esa familia e incorpora sistemas nuevos que recibirán sus hermanas según vayan pasando por los procesos de modernización. Es, de hecho, la más joven y por haber sido botada en 2010, el buque de guerra de superficie más avanzado de su clase, mientras llegan los barcos de combate de la serie F110.
Que acabaran su construcción hace 15 años determina diferencias con respecto a sus hermanas de la clase Álvaro de Bazán. Poder defenderse mejor de misiles, pero sobre todo también de drones -una de las especialidades de ataque de la Guardia Republicana iraní- ha determinado la elección de defensa.
