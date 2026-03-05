Los Grandes Duques de Luxemburgo se 'presentan' a los Reyes y al Gobierno tras asumir el trono

Cinco meses después de asumir el trono, los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, iniciarán este jueves en Madrid su visita de presentación a España. El viaje tendrá un marcado carácter institucional y servirá para escenificar el relevo generacional en la jefatura del Estado luxemburgués y para reforzar la relación entre ambos países.

La agenda comenzará en el Palacio Real, donde Felipe VI y Letizia recibirán a los Grandes Duques con honores militares en la plaza de la Armería. Tras el recibimiento oficial, el Monarca español mantendrá un encuentro con Guillermo V y, posteriormente, los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor. A lo largo del día, el Gran Duque también será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y mantendrá reuniones con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

El programa se prolongará durante dos días e incluirá también encuentros de carácter económico y académico

Desde la Casa del Rey subrayan el sentido diplomático del viaje. Fuentes de Zarzuela explican que esta visita “servirá para fortalecer y profundizar la relación entre los dos países que ya gozan de un excelente nivel de interlocución tanto a nivel de cooperación como de amistad entre las dos familias”.

El recibimiento en el Palacio Real seguirá el ceremonial habitual de las visitas oficiales. Tras su llegada a la plaza de la Armería, la Guardia Real rendirá honores con una agrupación formada por distintas unidades.

Por la tarde, el foco se trasladará a la Moncloa. Allí, Sánchez recibirá al Gran Duque para un encuentro que concluirá con la firma de varios acuerdos bilaterales entre España y Luxemburgo. Posteriormente, el jefe del Estado luxemburgués se desplazará al Congreso de los Diputados, donde será recibido por Armengol y Rollán, saludará a los miembros de las mesas de ambas cámaras y firmará en el Libro de Honor.

Abdicación en octubre

La visita se produce después de que, en octubre del año pasado, Enrique de Luxemburgo abdicara en favor de su hijo tras 25 años de reinado. Con la proclamación de Guillermo V, el Gran Ducado abrió una nueva etapa con la que la institución busca proyectar una imagen renovada.

La escena tiene además cierto aire de déjà vu diplomático. En noviembre de 2014, pocos meses después de la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de ese mismo año, los Reyes realizaron su primer viaje oficial a Luxemburgo. Entonces fueron recibidos por los Grandes Duques Enrique y María Teresa en el Palacio Gran Ducal, en un gesto similar al que ahora protagonizarán sus sucesores en Madrid.

El programa de los Grandes Duques se prolongará durante dos días e incluirá también encuentros de carácter económico y académico. Con ellos, Luxemburgo y España tratarán de consolidar una relación bilateral que ambas capitales consideran fluida y estrecha.