Pardo de Vera niega al juez el borrado de datos y afirma que entregó el teléfono profesional a Adif tras su cese

La defensa de la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha presentado un escrito de alegaciones al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, respondiendo a lo manifestado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un reciente informe que la implica en los presuntos amaños, y que apuntaba que "parte del contenido" de los dispositivos utilizados por la directiva correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados "habría sido eliminado". Su defensa niega borrado de datos alguno y explica que Pardo de Vera entregó su dispositivo profesional a Adif tras su cese.

Según el escrito al que ha tenido acceso El PERIÓDICO que firma el abogado Gonzalo Rodríguez Mourullo, la ex responsable de Transportes " hubo de entregar a los responsables de recursos informáticos de la compañía tanto el móvil como el ordenador que le habían sido confiados para el desempeño de sus funciones, si bien optó, por razones prácticas, por conservar el mismo número, pero sin realizar en ningún caso la portabilidad de datos, para la que no estaba autorizada".

Por ello, su defensa mantiene que "toda la información y todas las comunicaciones de su etapa como Presidenta (período junio 2018- julio 2021) quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública." y la conjetura de la Guardia Civil "no resulta, por tanto, ni admisible ni ajustada a la realidad ".

Por su parte, el exministro José Luis Ábalos ha pedido al Tribunal Supremo que aplace al menos un mes el inicio del juicio ya señalado contra él, el que fuera su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la parte de esta causa que se juzgará en el alto tribunal. El abogado Marino Turiel, que le defiende al que fuera secretario de Organización del PSOE desde mediados del pasado mes de enero, alega en el escrito al que ha tenido acceso este periódico que no ha podido acceder a la causa en la plataforma informática que funciona en el juzgado y que "a celebración del juicio en la fecha actualmente señalada impediría a esta parte preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías".