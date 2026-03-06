Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking pueblo CastellónTrabajador pobreCambios Magdalena lluviaBorrasca Regina en directoPrograma oficial Magdalena 2026Directo Magdalena 2026
instagramlinkedin

En Huelva

Directo | Pedro Sánchez y Luis Montenegro presiden la 36 cumbre bilateral entre España y Portugal

La cita del presidente del Gobierno y su homólogo portugués está profundamente marcada por la situación en Oriente Medio

DIRECTO | Rueda de prensa de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Portugal / PI STUDIO

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, presiden la 36 cumbre bilateral, que pondrá el foco en reforzar la alianza de los dos países frente al cambio climático y que estará marcada por la situación en Oriente Medio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents