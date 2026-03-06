Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith

El Comité de Garantías de Vox ha anunciado la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que ha cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

"El Comité de Garantías --órgano independiente de Vox-- ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por "infracción muy grave" al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otra parte, el comité ha abierto un "expediente disciplinario" contra José Ángel Antelo, diputado en la Asamblea de Murcia, por los "hechos protagonizados y las manifestaciones" desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque para forzar su expulsión, aduciendo una "grave crisis de cohesión interna". El mismo órgano ha decidido, de manera cautelar, suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer "cualquier cargo" dentro de la formación, alegando la "especial gravedad de los hechos".

Fuentes de Vox han criticado en declaraciones a Europa Press las conductas de los dos políticos afectados por la decisión del Comité de Garantías, y han asegurado que Vox "no va a tolerar" faltas de respeto a sus afiliados ni a sus cargos tanto dentro del partido como en instituciones, recordando que han sido "legítimamente designados" y defendiendo que "de manera ejemplar, cumplen con las responsabilidades que tienen asignadas".

En particular, ha afeado a Ortega Smith sus "actuaciones dirigidas todas a desacatar" su relevo en la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, una decisión acordada por "unanimidad" por el Comité Ejecutivo Nacional, "del que él formó parte y cuyos estatutos aprobó". En este sentido, han recordado que el líder de Vox acudió el pasado 24 de febrero al Pleno en calidad de portavoz, coincidiendo con la concejala elegida para relevarle en el cargo, Arantxa Cabello, y "llegando a desautorizar y reprender sus actuaciones".

Además, han afeado las declaraciones y "descalificaciones" hacia la formación, su dirección y sus integrantes, por parte de Ortega Smith, cofundador de Vox con el número 6 de afiliado, y han querido recordarle que "un fundador digno de tal nombre se somete a las normas más que nadie".

En cuanto a Antelo, las mismas fuentes han acusado al diputado de realizar "filtraciones interesadas" con el objetivo de blindar su permanencia en el cargo como presidente de Vox en Murcia, lo que han denunciado por "romper con el principio de unidad y lealtad" y faltar al "deber de confidencialidad". Así, en declaraciones a Europa Press, han asegurado que los miembros del grupo parlamentario de Vox, quienes dimitieron para forzar la salida de Antelo, han reconocido haber recibido "presiones" por parte de este para "rebelarse" contra el partido.

En alusión a las declaraciones de Antelo, que denunció una falsificación de su firma digital en el escrito del partido dirigido a la Mesa de la Cámara para apartarlo de la Portavocía, las fuentes han apuntado a que estas acusaciones tenían la "evidente intención de menoscabar su prestigio y ocultar la legítima voluntad de los representantes de Vox". Asimismo, han aseverado que los diputados firmaron "de puño y letra" el cese de Antelo mientras que emplearon la firma electrónica del grupo parlamentario para su registro telemático, en línea con lo exigido por la Asamblea.

En este sentido, han tachado de "falsas" las acusaciones vertidas por Antelo y han recordado que su reemplazo al frente de la Portavocía, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido "el buen hacer y la rectitud de obra" de los diputados que decidieron "de forma libre y democrática" la destitución de Antelo.

Fuentes de Vox han denunciado además que las declaraciones de Antelo ante la prensa constituyen "graves y falsas" acusaciones contra Vox, incluidos sus afiliados y dirigentes, descartando que se trata de una "simple expresión de su libre opinión".