Habrá primarias en el PSOE de Extremadura: Soraya Vega y González Andrade se postulan para la secretaría general

No hay consenso posible en el seno del PSOE de Extremadura, que todo apunta a que se enfrentará el próximo 11 de abril a sus terceras primarias en tres años. La diputada Soraya Vega y también el alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, se postulan en la carrera sucesoria para relevar a Miguel Ángel Gallardo y reflotar el partido. Estas dos precandidaturas, confirmadas este sábado, podrían no ser las únicas, ya que la expresidenta de la Asamblea, Blanca Martín, reconoció esta semana que sigue valorando "firmemente" dar el paso.

Atrás quedan, de momento, las expectativas de la gestora presidida por José Luis Quintana de buscar un candidato de consenso que evitara una nueva guerra interna. Finalmente, el proceso de primarias vuelve a abrirse como el mecanismo para resolver el liderazgo de la federación socialista extremeña tras meses de tensiones orgánicas que han desembocado en el peor resultado electoral de su historia en la región el pasado 21 de diciembre.

Recogida de avales

Según el calendario orgánico aprobado en el Comité Regional celebrado este viernes, el plazo para presentar candidaturas a la secretaría regional estará abierto desde este sábado hasta el jueves 12 de marzo. Después se iniciará el periodo de recogida de avales: cada candidato necesitará unas 1.200 firmas (no menos del 12% y no más del 15% del cuerpo electoral, según los estatutos del 41 Congreso Federal) para superar este primer filtro y concurrir finalmente a las primarias. El plazo para recabar apoyos finalizará a las 12.00 horas del martes 24 de marzo, y ese mismo día se proclamarán las candidaturas.

La primera votación se prevé el 11 de abril, con una segunda vuelta (si fuera necesario) el 19. El proceso orgánico culminará el 25 de abril con la celebración del 16 Congreso Regional, que proclamará al nuevo secretario regional en sustitución de Miguel Ángel Gallardo. Hay que recordar que solo unos días después, el 4 de mayo, concluye el plazo para que PP y Vox alcancen un acuerdo de gobierno que evite la repetición electoral tras la primera investidura fallida de María Guardiola.

Trayectoria feminista

Natural de Herrera del Duque y con una marcada trayectoria en defensa del feminismo y la igualdad, Soraya Vega ha sido la primera en dar el paso en la carrera sucesoria. Su nombre estaba en todas las quinielas y finalmente, en un reel de apenas un minuto en redes sociales desde el parque de las Siete Sillas de Mérida, ha confirmado este sábado que da "un paso al frente" con el objetivo de "recuperar la ambición y el orgullo por nuestra tierra".

"Crecí gracias a las políticas de Juan Carlos. Aprendí lo que significa el PSOE de la mano de nuestro querido Guillermo. Y también he podido comprobar el lado más amargo de la política por la injusta persecución al compañero Miguel Ángel", señala en el mensaje.

Vega ha repasado su trayectoria política y personal vinculada al socialismo extremeño para reivindicar la necesidad de recuperar un proyecto regional tras las tensiones internas vividas en los últimos meses. "Como concejala de mi pueblo, Herrera del Duque; en Juventudes Socialistas; también en el movimiento feminista, y ahora en la Asamblea de Extremadura, siempre he trabajado por un objetivo claro: las extremeñas y los extremeños, Extremadura como un proyecto regional asentado en la solidaridad, en la justicia, la solidaridad y el feminismo", defiende.

A juicio de Soraya Vega, "todo esto se está perdiendo". "Y por eso siento que ha llegado el momento de dar un paso al frente, hacerlo con un proyecto socialista que recupere la ambición y el orgullo por nuestra tierra para devolverle a Extremadura la dignidad que Guardiola y la extrema derecha le están arrebatando", añade.

Vega concluye con un nuevo llamamiento a la unidad, insistiendo en que en el PSOE de Extremadura "todas y todos somos profundamente necesarios para hacer aún más grande este proyecto regional y colectivo que es el PSOE de Extremadura, que siempre ha estado y estará al servicio de las extremeños y las extremeñas. Por todo esto, vamos a por todas", añade.

Alcalde de Olivenza

El alcalde de Olivenza, Manuel González Andrade, anunció anoche públicamente su intención de postulares y presentará oficialmente su candidatura este sábado en la localidad pacense, que se encuentra inmersa en plena celebración de la Feria del Toro.

González Andrade es uno de los dirigentes con mayor trayectoria institucional dentro del socialismo extremeño. Alcalde de Olivenza desde 2015, ha consolidado su liderazgo municipal con varias mayorías absolutas.

Además, preside la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y mantiene una amplia trayectoria orgánica dentro del partido, con peso en la estructura territorial del PSOE en la provincia de Badajoz. Su candidatura introduce un perfil marcado por la gestión municipal en la carrera por el liderazgo del PSOE de Extremadura.