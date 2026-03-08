ES NOTICIA
Partido Popular
Directo | Feijóo participa en Tordesillas en un mitin de la campaña de Castilla y León
El líder del PP centra el acto en la localidad vallisoletana del último fin de semana antes de los comicios
Redacción
Madrid
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.
El sábado, fue Pedro Sánchez el que participó en un acto de campaña del PSOE. En Soria, el presidente del Gobierno levantó al público asistente a un acto en busca de una movilización que permita a su partido dar la campanada en los comicios autonómicos de una tierra que lleva 39 años en manos del PP. Y lo hizo haciendo una llamada al patriotismo al hilo del conflicto en Oriete Próximo, porque "decir no a la guerra es decir sí a la soberanía de la nación española".
- La alcaldesa da la última hora sobre el impacto de la lluvia en los actos de Magdalena: 'Ya se ha tomado una decisión
- El tiempo en Castelló hoy, hora a hora: la previsión de Aemet para el primer sábado de Magdalena
- Así avanza la espectacular obra del Villarreal en la Plaza Font de Mora, junto a La Cerámica
- La nueva empresa de Castellón fichada por la aceleradora de Juan Roig
- Polémica en un pueblo de Castellón: Un cambio de fechas sin consenso enfrenta a una comisión de fiestas y a la alcaldesa
- Impactante accidente en Castellón por el temporal de lluvias
- Programa de la Magdalena del 7 de marzo: todos los actos y conciertos del sábado
- En directo | Real Sociedad-Castellón B: Los albinegros, a volver a ganar