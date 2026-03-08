El Rey dará un impulso a la agenda iberoamericana la próxima semana con viajes a Portugal, Chile y Bolivia

Felipe VI impulsará la próxima semana su agenda iberoamericana con una gira que le llevará a Portugal, Chile y Bolivia. El lunes, 9 de marzo, asistirá en Lisboa a la toma de posesión del nuevo presidente portugués, el socialista António José Seguro. Dos días después, el miércoles, 11 de marzo, viajará a Santiago de Chile para presenciar el relevo presidencial entre Gabriel Boric y su sucesor, José Antonio Kast. Desde allí continuará hacia Bolivia para reunirse con el presidente Rodrigo Paz.

La primera parada será en la capital portuguesa, donde el Rey acudirá a la ceremonia de investidura de Seguro, que sustituirá en el cargo a Marcelo Rebelo de Sousa. Justo este viernes se ha celebrado en Huelva la 36ª cumbre hispano-portuguesa, donde Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, el conservador Luis Montenegro, han analizado los principales desafíos internacionales y climáticos.

El miércoles, Felipe VI asistirá en Santiago de Chile a la ceremonia de transmisión del mando presidencial. En ese acto, el presidente saliente, Gabriel Boric, entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, vencedor de las elecciones celebradas el pasado noviembre tras imponerse a la candidata oficialista Jeannette Jara. En Santiago, el Rey coincidirá con una docena de mandatarios iberoamericanos, entre otros, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Argentina, Javier Milei. El Monarca estará acompañado en Chile por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La presencia del Rey en las tomas de posesión de mandatarios iberoamericanos es una práctica asentada desde hace décadas. Juan Carlos I ya depositó en su hijo, como Príncipe de Asturias, ese papel de representacion en las ceremonias de investidura en la región, un gesto que simboliza los vínculos políticos, históricos y culturales entre España y los países de este espacio común y que permite estrechar la relación con los dirigentes de la región a lo largo de los años.

Visita aplazada a Bolivia

Tras la ceremonia en Chile, Felipe VI continuará viaje hacia Bolivia para mantener un encuentro con el presidente Rodrigo Paz. El desplazamiento permitirá al Monarca mantener un primer contacto oficial con el dirigente boliviano desde su llegada al poder.

El encuentro cobra especial relevancia porque el Rey no pudo asistir a la toma de posesión de Paz, celebrada el sábado, 8 de noviembre de 2025, en La Paz. La investidura coincidía con el viaje de Estado que Felipe VI y la reina Letizia realizaron a China, lo que obligó a modificar la representación española. En aquella ocasión acudió en nombre de España la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores enmarcan esta agenda en la voluntad de reforzar los lazos entre España y los países de la comunidad iberoamericana. La gira del Rey se produce además en un año significativo para esta relación, ya que Madrid acogerá en noviembre la próxima Cumbre Iberoamericana, una cita en la que el Gobierno aspira a relanzar la cooperación política entre los países de ambos lados del Atlántico.